Checo Pérez tiene asegurada su continuidad en Cadillac para 2027. Valtteri Bottas, no. Aunque el finlandés asegura que su contrato sigue vigente, la escudería todavía no ha confirmado quién ocupará el segundo asiento. Y ahora hay otro nombre sobre la mesa: Frederik Vesti.

El danés de 24 años es piloto reserva de Mercedes y desde 2025 también compite para Cadillac en el campeonato estadounidense de resistencia IMSA. Esa relación con General Motors podría ayudarlo a dar el salto a la Fórmula 1.

Según información publicada por Motorsport, las referencias que Vesti ha recibido dentro del programa deportivo de Cadillac son positivas. Su candidatura se suma a la de Colton Herta, otro de los pilotos que aspiran a ocupar el lugar de Bottas.

¿Quién es Frederik Vesti y qué relación tiene con Cadillac?

Vesti terminó subcampeón de Fórmula 2 en 2023 y desde entonces ha trabajado con Mercedes, principalmente como piloto reserva y en sesiones de entrenamientos libres.

En el pasado Gran Premio de México tuvo una actuación destacada. Sustituyó a George Russell durante la primera práctica y terminó tercero, a solo 74 milésimas de Kimi Antonelli, su compañero de equipo.

Russell incluso habló de sus posibilidades de llegar a Cadillac y aseguró que merece una oportunidad en la parrilla.

Pero su principal ventaja podría estar fuera de Mercedes. Vesti compite con Action Express Racing al volante de un Cadillac V-Series.R, por lo que ya conoce parte del entorno deportivo de General Motors.

¿Por qué Cadillac todavía no confirma a Valtteri Bottas para 2027?

Bottas sostiene que tiene contrato para la próxima temporada y que no ha recibido ninguna comunicación que cambie su situación.

Sin embargo, Cadillac no ha anunciado su continuidad, a diferencia de lo ocurrido con Checo Pérez antes del Gran Premio de México.

La decisión tampoco parece generar consenso entre los responsables del proyecto. Motorsport señala que TWG, uno de los grupos detrás de Cadillac, favorece a Colton Herta, mientras que dentro de General Motors existe interés en conservar la experiencia de Bottas.

Vesti ofrece una alternativa distinta: es más joven, conoce la marca y tiene experiencia trabajando con un equipo de Fórmula 1.

Por ahora, ninguno de los tres tiene garantizado el asiento. Bottas sigue bajo contrato, Herta busca su primera oportunidad y Vesti intenta convencer a Cadillac de que puede dar el salto en 2027.