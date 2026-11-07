Auto de Checo Pérez en F1, más costoso que las FIGURAS de la Liga BBVA MX; ¿cuánto vale?

El fin de semana pasado se llevó a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México, mismo en donde el piloto azteca, Checo Pérez, sumó una carrera más en su primera temporada con Cadillac, escudería que tiene como objetivo no terminar en el último lugar de la clasificación general.

Tal y como se esperaba, la llegada de Checo Pérez a la República Mexicana trajo consigo muchas sensaciones positivas por parte de sus aficionados. Curiosamente, lo que pocos saben es que el monoplaza del tapatío vale más que las principales figuras de la Liga BBVA MX.

¿Cuánto vale el auto de Checo Pérez en relación a las figuras de la Liga BBVA MX?

De acuerdo con información del portal Soy Futbol, el monoplaza de Cadillac que conduce Sergio, Checo Pérez, tiene una valoración superior a los 16 millones de dólaAAres. En este punto, vale decir que dicha cantidad no es más que una referencia económica, por lo que el valor podría ascender aún más.

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Bajo este contexto, los 16 millones en costo es más alto que varias de las estrellas más grandes que la Liga BBVA MX tiene en la actualidad. Siempre citando a la misma fuente, el monoplaza de Checo Pérez es más caro que, por ejemplo, Erik Lira, cuyo valor asciende a los 14 millones de euros.

Otro ejemplo de lo anterior es Roberto Alvarado, figura de Chivas y uno de los mejores jugadores de la última Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana cuyo valor es de 10 millones de dólares; es decir, seis millones menos de lo que vale el Cadillac de Sergio.

¿En qué lugar de la tabla va Checo Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1?

A falta de algunas carreras para el cierre de la temporada 2026 de la Fórmula 1, vale decir que Checo Pérez es, junto a Valtteri Bottas y Lance Stroll, los únicos pilotos que no han sumado puntos hasta ahora. De hecho, Cadillac está en el último lugar en la clasificación de constructoras con 0 unidades.