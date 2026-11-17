Checo Pérez tendrá un Cadillac diferente para el Gran Premio de Las Vegas. La escudería estadounidense presentó una decoración especial para sus dos monoplazas, con detalles que hacen referencia a las luces de la ciudad y que podrán verse durante todo el fin de semana de carrera.

El cambio es exclusivamente estético. Cadillac mantendrá su habitual combinación de blanco y negro, pero añadirá líneas de apariencia electrónica y un acabado que simula dejar al descubierto algunas capas de la carrocería.

La nueva imagen también estará presente en el auto de Valtteri Bottas y será utilizada únicamente en Las Vegas, la última carrera de la temporada que se disputa en territorio estadounidense.

¿Cómo será el Cadillac de Checo Pérez en el Gran Premio de Las Vegas?

La principal novedad está en los detalles que recorren distintas partes del monoplaza, desde la zona frontal hasta los costados. Las líneas están inspiradas en los circuitos electrónicos y buscan destacar bajo la iluminación artificial del Strip de Las Vegas.

Cadillac explicó que el diseño es un reconocimiento al personal que ha trabajado en la construcción del equipo durante su primera temporada en Fórmula 1.

Esta será la quinta decoración de Cadillac en 2026. La escudería comenzó el campeonato con su diseño original y posteriormente presentó versiones especiales para Miami, Silverstone y Austin.

El cambio no supone una modificación aerodinámica ni una mejora de rendimiento. Se trata de una decoración preparada para la última de las tres carreras que Cadillac disputa en casa este año.

¿Qué espera Checo Pérez de Cadillac para el GP de Las Vegas?

La presentación llega en un momento complicado para la escudería, que todavía busca sumar sus primeros puntos desde su llegada a la Fórmula 1.

Las Vegas ofrece una oportunidad, aunque también plantea dificultades. El circuito tiene rectas largas y frenadas fuertes, mientras que las temperaturas nocturnas pueden complicar el calentamiento de los neumáticos.

Pérez explicó que encontrar agarre constante será uno de los principales retos del fin de semana. El mexicano ya conoce el trazado: terminó tercero en 2023, cuando corría para Red Bull.

Cadillac tendrá tres sesiones de práctica para trabajar en la puesta a punto antes de la clasificación. El objetivo será aprovechar la experiencia de sus dos pilotos en un circuito donde las condiciones de la pista cambian considerablemente entre sesiones.

El Gran Premio de Las Vegas se correrá el sábado 21 de noviembre. Después, Cadillac volverá a utilizar su decoración habitual para las dos últimas carreras del campeonato.