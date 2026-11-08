F1 2026 entra en su recta final: cuántas carreras quedan y qué le espera a Checo Pérez

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está cada vez más cerca de llegar a su fin. Tras la disputa del Gran Premio de Brasil, el calendario cuenta con tres carreras pendientes y Sergio ‘Checo’ Pérez tendrá nuevas oportunidades para mejorar sus resultados con Cadillac, equipo con el que todavía no ha podido sumar puntos este año.

Si bien es cierto que Kimi Antonelli ya aseguró el campeonato de pilotos y Mercedes conquistó el título de constructores, la actividad continuará durante las próximas semanas. Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi serán las últimas escalas de una campaña que terminará el domingo 6 de diciembre.

Para el piloto mexicano, el cierre representa la posibilidad de alcanzar un objetivo que sigue pendiente: llevar a Cadillac a la zona de puntos. Sin embargo, para conseguirlo, la escudería también deberá corregir los problemas que han condicionado sus actuaciones más recientes.

¿Cuántas carreras quedan para terminar la F1 2026?

Después del GP de Brasil de este domingo 8 de noviembre, quedan tres Grandes Premios por disputar. La siguiente parada será Las Vegas, donde la carrera se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre por la noche, un detalle que los aficionados mexicanos deberán tener en cuenta para seguir a Checo.

Lewis Hamilton será último en el GP de Las Vegas Lewis Hamilton será último en el GP de Las Vegas (DANIEL COLE/REUTERS)

Posteriormente, la categoría viajará a Qatar para competir en Lusail el domingo 29 de noviembre. Una semana después llegará el turno de Abu Dhabi, sede de la última carrera del campeonato en el circuito de Yas Marina.

Así queda el calendario de las últimas carreras de la F1 2026, con horarios de Ciudad de México:

GP de Las Vegas: sábado 21 de noviembre, 22:00 horas.

sábado 21 de noviembre, 22:00 horas. GP de Qatar: domingo 29 de noviembre, 10:00 horas.

domingo 29 de noviembre, 10:00 horas. GP de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre, 7:00 horas.

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¿Qué le espera a Checo Pérez en las últimas carreras con Cadillac?

Checo Pérez llega a esta recta final después de terminar en el puesto 18 del Gran Premio de Brasil. El tapatío continúa sin unidades y aparece en la posición 24 del campeonato de pilotos, mientras que Cadillac ocupa el último lugar de constructores, también con cero puntos.

checo-perez-cadillac-mala-noticia-formula-1-2026.jpg (Instagram: Checo Pérez)

Hasta el momento, su mejor resultado de carrera en 2026 ha sido el puesto 14, conseguido en Barcelona-Catalunya, Gran Bretaña y Azerbaiyán. Por esta razón, entrar entre los diez primeros sigue siendo el gran objetivo pendiente para el mexicano.

Además del rendimiento del monoplaza, las paradas en pits aparecen entre los aspectos que Cadillac necesita mejorar. Tras competir en Interlagos, Pérez explicó que una detención lenta le hizo perder terreno cuando estaba en la pelea con otros autos y señaló que se repitió un problema sufrido en México.

“Necesitamos solucionar absolutamente todo y con suerte podremos tener un final de temporada mucho más fuerte”, expresó el mexicano, en declaraciones recogidas por Motorsport.

De esta manera, Las Vegas será la primera de las tres oportunidades que le quedan a Checo para cambiar el balance de su temporada. Después llegarán Qatar y Abu Dhabi, donde buscará cerrar su primer año con Cadillac con un resultado que le permita abandonar el cero.