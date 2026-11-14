La temporada 2026 de la Fórmula 1 entra en su recta final, pero las escuderías también trabajan con la mira puesta en los próximos años. Mientras algunos pilotos ya aseguraron su continuidad por varias campañas, otros todavía esperan definir su futuro. En este escenario, Checo Pérez aparece entre los nombres con mayor estabilidad contractual.

El mexicano renovó con Cadillac hasta, por lo menos, el final de 2029. Sin embargo, no todos los equipos comparten los mismos detalles sobre sus acuerdos: algunos anuncian una fecha concreta y otros únicamente confirman contratos por varias temporadas.

¿Hasta cuándo tiene contrato cada piloto de la F1?

Con información actualizada al 14 de noviembre de 2026, estos son los vínculos de los 22 pilotos de la parrilla. Las fechas se refieren al final de la temporada señalada; cuando el vencimiento completo no es público, se indica la continuidad conocida.

Lando Norris (McLaren): Hasta 2030, como mínimo.

Oscar Piastri (McLaren): Hasta 2028, según Sky Sports; acuerdo oficial por varios años.

George Russell (Mercedes): Hasta 2027, como mínimo, según Sky Sports.

Kimi Antonelli (Mercedes): Hasta 2027, como mínimo, según Sky Sports.

Max Verstappen (Red Bull): Hasta 2030.

Isack Hadjar (Red Bull): Hasta 2027.

Charles Leclerc (Ferrari): Acuerdo por varios años, sin vencimiento oficial divulgado.

Lewis Hamilton (Ferrari): Hasta 2027, como mínimo.

Alex Albon (Williams): Hasta 2027.

Carlos Sainz (Williams): Hasta 2028, según los reportes.

Fernando Alonso (Aston Martin): Confirmado para 2027; vencimiento completo no divulgado.

Lance Stroll (Aston Martin): Confirmado para 2027; vencimiento completo no divulgado.

Liam Lawson (Racing Bulls): Hasta 2027.

Arvid Lindblad (Racing Bulls): Hasta 2027.

Pierre Gasly (Alpine): Hasta 2028, como mínimo.

Franco Colapinto (Alpine): Hasta 2027.

Nico Hülkenberg (Audi): Continuidad para 2027 confirmada por Mattia Binotto.

Gabriel Bortoleto (Audi): Continuidad para 2027 confirmada por Mattia Binotto.

Oliver Bearman (Haas): 2026; acuerdo para 2027 pendiente de formalización pública.

Rafael Câmara (Haas): Contrato por varios años desde 2027, sin vencimiento divulgado.

Sergio Pérez (Cadillac): Hasta 2029, como mínimo.

Valtteri Bottas (Cadillac): Hasta 2027, como mínimo.

¿Hasta cuándo firmó Checo Pérez con Cadillac?

checo-perez-donde-ver-en-vivo-mexicano-gp-barein-formula-1 (Crédito: Instagram/@schecoperez)

Checo Pérez tiene contrato con Cadillac hasta, por lo menos, 2029, luego de que su renovación fuera anunciada el 28 de octubre, antes del Gran Premio de México. El acuerdo amplía su compromiso con la escudería que lo llevó de regreso a la parrilla en 2026.

El tapatío tendrá la oportunidad de acompañar el crecimiento del proyecto estadounidense durante sus próximas temporadas. Por su parte, Valtteri Bottas cuenta con contrato para 2027, aunque su permanencia ha sido objeto de especulaciones.

¿Qué pilotos tienen los contratos más largos de la F1?

Lando Norris y Max Verstappen tienen compromisos hasta 2030. En el caso del piloto de McLaren, además, existen opciones para extender la relación más allá de esa campaña.

La situación de Charles Leclerc requiere una aclaración. Ferrari anunció una nueva renovación por varias temporadas en junio de 2026, pero no publicó el vencimiento, aunque distintos reportes lo colocan al menos hasta 2028.