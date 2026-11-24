Han pasado cuatro años desde aquel Gran Premio de Brasil en el que Max Verstappen desobedeció una orden de Red Bull para ayudar a Sergio ‘Checo’ Pérez, pero el mexicano todavía tiene muy presente lo que sucedió aquella tarde en Interlagos.

Durante una entrevista con DAZN España en el Gran Premio de Las Vegas, el ahora piloto de Cadillac fue cuestionado sobre las órdenes de equipo que alguno de sus compañeros se había negado a cumplir a lo largo de su carrera. Checo no tuvo que pensarlo demasiado.

El tapatío recordó lo sucedido con Verstappen en 2022, cuando necesitaba sumar la mayor cantidad de puntos posibles para conquistar el subcampeonato mundial de Fórmula 1.

Checo Pérez recuerda por qué esperaba la ayuda de Max Verstappen en Brasil

El mexicano reconoció que esperaba un gesto de reciprocidad por parte del neerlandés, a quien había ayudado en distintas ocasiones desde su llegada a Red Bull.

“La que más recuerdo sin duda es Brasil con Max, que después de todo lo que había hecho por él, esperaba que me diera la posición”, explicó Pérez.

Checo recordó que en aquel momento se encontraba peleando el segundo puesto del campeonato de pilotos con Charles Leclerc, mientras que Verstappen ya había asegurado su segundo título mundial.

Uno de los episodios más recordados de la colaboración entre ambos ocurrió en Abu Dabi 2021, cuando Pérez contuvo a Lewis Hamilton y permitió que Verstappen recortara la distancia respecto al británico en plena definición del campeonato.

"Perez playing the ultimate team game" 👊



Checo really earned the nickname 'Mexican Minister of Defence' in Abu Dhabi 🙅‍♂️#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/ATrPo4sXay — Formula 1 (@F1) December 4, 2024

¿Qué pasó entre Checo Pérez y Max Verstappen en Brasil 2022?

Red Bull permitió que Verstappen adelantara a Pérez en las últimas vueltas de la carrera para intentar ganar posiciones. Si no lograba superar a Fernando Alonso, tendría que devolverle el sexto lugar al mexicano.

Verstappen recibió la indicación por radio, pero se negó a cumplirla y cruzó la meta por delante de su compañero.

Pérez y Leclerc llegaron empatados con 290 puntos a la última carrera de la temporada en Abu Dabi, donde el monegasco terminó segundo y se quedó con el subcampeonato mundial.

Checo tendría que esperar hasta 2023 para conseguir el primer subcampeonato de su trayectoria en Fórmula 1.