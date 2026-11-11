La Fórmula 1 mantendrá sus últimas dos carreras de 2026 en Medio Oriente a pesar de los cuestionamientos. La categoría informó a los organizadores de Imola que ya no necesitará el circuito italiano como alternativa, luego de evaluar durante varios meses la situación de seguridad en la región.

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La posibilidad de regresar a Imola surgió por el conflicto relacionado con Irán, que ya había obligado a modificar el calendario. Sin embargo, la F1 considera que actualmente existen condiciones para competir en Qatar y Abu Dhabi, aunque seguirá pendiente de cualquier cambio en las próximas semanas.

La decisión fue comunicada el martes 10 de noviembre y cuenta con el respaldo de las 11 escuderías del campeonato.

¿Por qué Imola estuvo cerca de regresar al calendario de Fórmula 1?

El circuito Enzo e Dino Ferrari había quedado fuera del calendario de 2026, pero encontró una posibilidad de regresar cuando comenzaron las dudas sobre las carreras de Medio Oriente.

Y es que el Gran Premio de Arabia Saudita fue cancelado, mientras que Bahréin tuvo que trasladar su carrera al circuito de Sepang, en Malasia.

Ante la posibilidad de nuevas cancelaciones, la Fórmula 1 contempló disputar el cierre de temporada en Europa. Imola se mantuvo como una opción para sustituir la última fecha, programada originalmente en Abu Dhabi.

Finalmente, la categoría descartó ese escenario. De acuerdo con sus representantes, las recmendaciones de viaje permiten visitar ambos países, los seguros siguen vigentes y no se han registrado acontecimientos recientes que obliguen a cambiar los planes.

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Sin embargo, hay que recalcar que la decisión no es inamovible. Si las condiciones de seguridad empeoran, la F1 podría reconsiderar la celebración de ambas carreras.

¿Cuándo serán las últimas carreras de Fórmula 1 en 2026?

El campeonato tendrá su siguiente parada en Las Vegas, el 21 de noviembre, antes de viajar a Medio Oriente para disputar las últimas dos fechas:

Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre.

Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre.

Aunque Kimi Antonelli ya aseguró el Campeonato de Pilotos y Mercedes conquistó el de Constructores, todavía quedan tres carreras por disputarse.

La decisión también beneficia a la Fórmula 2, que podrá resolver su campeonato en las fechas previstas de Qatar y Abu Dhabi.

Con Imola descartado como sustituto, la F1 mantiene por ahora su calendario de 23 Grandes Premios, mientras continúa evaluando la seguridad de sus últimos compromisos del año.