Checo Pérez se despidió de Qatar con un decimoctavo lugar y sin puntos. El mexicano, que arrancó desde el último cajón de la parrilla en el Gran Premio de Fórmula 1, terminó por delante de Valtteri Bottas en el Circuito Internacional de Lusail, donde Andrea Kimi Antonelli consiguió su décima victoria de la temporada.

Pérez había sido cuatro décimas más lento que Bottas en la clasificación del sábado. El domingo se invirtieron las posiciones entre los pilotos de Cadillac, aunque ninguno tuvo el ritmo suficiente para meterse en la pelea por los puntos.

El mexicano ganó cuatro posiciones respecto a su lugar de salida, tres de ellas correspondientes a los abandonos de Fernando Alonso, Lance Stroll y Arvid Lindblad.

A Cadillac solamente le queda Abu Dhabi para intentar estrenar su cuenta de puntos en el Campeonato de Constructores de Fórmula 1.

Kimi Antonelli le gana a George Russell el Gran Premio de Qatar 2026

George Russell tenía la carrera bajo control hasta que unos restos de otro monoplaza comprometieron la aerodinámica de su Mercedes. Los mecánicos intentaron solucionar el problema durante su segunda parada en pits, pero el británico perdió el liderato ante su compañero de equipo.

Antonelli ganó con 31.4 segundos de ventaja sobre Russell, quien todavía tuvo que defender la segunda posición ante Oscar Piastri en las últimas vueltas.

Fuera del podio terminó Max Verstappen. El neerlandés aseguró el subcampeonato de pilotos con su cuarto lugar en Lusail, mientras que Ferrari amarró la segunda posición del Campeonato de Constructores.

Resultados y clasificación final del Gran Premio de Qatar 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes 2 George Russell Mercedes 3 Oscar Piastri McLaren 4 Max Verstappen Red Bull 5 Lando Norris McLaren 6 Lewis Hamilton Ferrari 7 Charles Leclerc Ferrari 8 Isack Hadjar Red Bull 9 Liam Lawson Racing Bulls 10 Gabriel Bortoleto Audi 11 Oliver Bearman Haas 12 Nico Hülkenberg Audi 13 Franco Colapinto Alpine 14 Pierre Gasly Alpine 15 Carlos Sainz Williams 16 Rafael Câmara Haas 17 Alexander Albon Williams 18 Sergio Pérez Cadillac 19 Valtteri Bottas Cadillac DNF Fernando Alonso Aston Martin DNF Lance Stroll Aston Martin DNF Arvid Lindblad Racing Bulls

Checo Pérez cerrará su primera temporada con Cadillac el próximo domingo 6 de diciembre en el Circuito de Yas Marina, escenario donde consiguió su último podio de 2022 con Red Bull.