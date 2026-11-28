Mohammed Ben Sulayem protagonizó uno de los momentos más desafortunados del Gran Premio de Qatar. Tras la clasificación de este sábado 28 de noviembre, el presidente de la FIA cuestionó la seguridad de México y Brasil durante una conversación con George Russell y Lando Norris.

INAUDITO. 🤦🏻‍♂️



Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, a Russell y Norris en Qatar:



"¿Qué es más peligroso? ¿Venir aquí o ir a México o Brasil?". pic.twitter.com/QiQxyUpbAJ — Gabo Martínez (@gabomrubio) November 28, 2026

El dirigente emiratí se acercó a los pilotos de Mercedes y McLaren para preguntarles qué consideraban más peligroso: acudir a Qatar o viajar a cualquiera de los dos países latinoamericanos.

“¿Qué es más peligroso? ¿Venir aquí o ir a México o Brasil? Vamos, díganme”, preguntó Ben Sulayem, según las imágenes difundidas en redes sociales.

Russell esbozó una sonrisa mientras bebía de su botella, mientras que Norris se dio la vuelta. La comparación del presidente de la FIA generó numerosas críticas entre los aficionados a la Fórmula 1.

¿Por qué Mohammed Ben Sulayem comparó a Qatar con México y Brasil?

La celebración de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi estuvo en duda durante buena parte de la temporada 2026 debido al conflicto armado en Medio Oriente, que obligó a modificar el calendario de Fórmula 1.

Desde octubre, Ben Sulayem ha defendido la seguridad de ambas sedes. En aquel momento, el presidente de la FIA argumentó que sus hijos vivían en Emiratos Árabes Unidos y que no dejaría a su familia en aquel país si considerara que existía algún peligro.

Ahora, el dirigente recurrió a una desafortunada comparación con México y Brasil, dos países ajenos al conflicto que puso en riesgo la celebración de las últimas carreras del campeonato.

FIA president speaking to Norris and Russell said:

‘What is more dangerous, here or Mexico and Brazil’🤨 pic.twitter.com/9q2kh3DA1F — Cadillac F1 News (@CadillacF1News_) November 28, 2026

México, uno de los Grandes Premios más reconocidos de la Fórmula 1

Desde su regreso al calendario en 2015, el Gran Premio de México ha recibido en repetidas ocasiones el reconocimiento al mejor evento del campeonato por su organización y la experiencia que ofrece a los aficionados.

La comparación resulta particularmente cuestionable viniendo del presidente del organismo encargado de garantizar la seguridad de todas las competencias. Ben Sulayem está en su derecho de defender la celebración del Gran Premio de Qatar, pero hacerlo a costa de sembrar dudas sobre México y Brasil resulta innecesario.