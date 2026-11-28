Sergio ‘Checo’ Pérez arrancará desde la posición 22 en el Gran Premio de Qatar 2026, mientras que George Russell consiguió la pole position con una vuelta de 1:21.695. El británico compartirá la primera fila con Andrea Kimi Antonelli, quien había dominado las tres sesiones de entrenamientos libres en Lusail.

El mexicano registró un tiempo de 1:25.799 en la Q1 y quedó a 436 milésimas de Valtteri Bottas. Cadillac fue la escudería más lenta de la clasificación, por detrás de Aston Martin y Williams, que tampoco consiguieron colocar alguno de sus monoplazas en la segunda ronda.

Ni siquiera Bottas estuvo cerca del corte para avanzar a la Q2. Ambos pilotos tendrán que remontar desde la última fila en la penúltima carrera del campeonato.

La pelea detrás de Mercedes quedó en manos de McLaren y Red Bull. Lando Norris saldrá tercero, acompañado por Oscar Piastri, mientras que Isack Hadjar superó a Max Verstappen para quedarse con el quinto cajón de la parrilla.

Ferrari tendrá a sus dos pilotos en posiciones impares, con Charles Leclerc séptimo y Lewis Hamilton noveno.

Parrilla de salida completa del Gran Premio de Qatar 2026 de Fórmula 1

1 George Russell Mercedes 2 Kimi Antonelli Mercedes 3 Lando Norris McLaren 4 Oscar Piastri McLaren 5 Isack Hadjar Red Bull 6 Max Verstappen Red Bull 7 Charles Leclerc Ferrari 8 Arvid Lindblad Racing Bulls 9 Lewis Hamilton Ferrari 10 Liam Lawson Racing Bulls 11 Oliver Bearman Haas 12 Pierre Gasly Alpine 13 Gabriel Bortoleto Audi 14 Franco Colapinto Alpine 15 Rafael Câmara Haas 16 Nico Hülkenberg Audi 17 Carlos Sainz Williams 18 Alexander Albon Williams 19 Fernando Alonso Aston Martin 20 Lance Stroll Aston Martin 21 Valtteri Bottas Cadillac 22 Sergio Pérez Cadillac

¿A qué hora corre Checo Pérez en el GP de Qatar 2026 y por qué habrá dos paradas obligatorias?

El Gran Premio de Qatar se disputará este domingo 29 de noviembre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

Checo tendrá que afrontar una carrera en la que la gestión de los neumáticos condicionará las estrategias. Pirelli estableció un límite de 27 vueltas por cada juego de neumáticos, por lo que será imposible completar las 57 vueltas con una sola parada en pits.