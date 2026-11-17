Kimi Antonelli es italiano, acaba de conquistar el campeonato mundial de Fórmula 1 y tiene apenas 20 años. Tres razones por las que su nombre resulta especialmente atractivo para Ferrari, aunque Toto Wolff tiene muy claro que Mercedes no piensa dejarlo escapar.

El director de la escudería alemana fue cuestionado sobre la posibilidad de que Antonelli termine corriendo para Ferrari en algún momento de su carrera. Su respuesta fue tan breve como contundente: «0.0 por ciento».

Wolff hizo la declaración durante una entrevista con el diario alemán Bild, en la que también habló de la relación que mantiene con el piloto y de los motivos por los que confía en su continuidad.

¿Por qué Toto Wolff descarta que Kimi Antonelli fiche por Ferrari?

Mercedes apostó por Antonelli desde sus categorías de formación y lo llevó directamente a la Fórmula 1 en 2025, cuando todavía tenía 18 años. Dos temporadas después, el italiano ya consiguió el título mundial.

Wolff considera que esa historia compartida pesa en la relación entre ambas partes. Durante la entrevista destacó la lealtad de Antonelli y de su familia, aunque aclaró que los resultados deportivos también son fundamentales.

Para el jefe de Mercedes, la mejor manera de conservar a un piloto de ese nivel es ofrecerle un monoplaza capaz de competir por victorias y campeonatos.

El equipo acaba de demostrarlo con el título de 2026, por lo que Wolff no ve motivos para que Antonelli busque un cambio de escudería.

Por ahora no existe una negociación confirmada entre Ferrari y el piloto italiano. Las declaraciones responden a la posibilidad de verlo algún día con el equipo de Maranello, no a una oferta concreta.

¿Qué relación tiene Kimi Antonelli con Ferrari?

La conexión es inevitable por su nacionalidad. Ferrari es el equipo más representativo del automovilismo italiano y Antonelli se ha convertido en una de las principales figuras deportivas del país.

Wolff contó que durante el Gran Premio de Italia, en Monza, observó algo que llamó especialmente su atención: aficionados vestidos con camisetas de Ferrari que llevaban gorras de Mercedes para apoyar a Antonelli.

La escena refleja el respaldo que ha conseguido el piloto entre los aficionados italianos, incluso entre quienes tradicionalmente siguen a Ferrari.

Sin embargo, Wolff aseguró que Antonelli no se imagina corriendo para otra escudería. Mercedes, por su parte, pretende mantenerlo como una de las figuras centrales de su proyecto.

Con el campeonato mundial recién conquistado, el italiano tiene motivos deportivos para continuar donde está. Y si algún día Ferrari intenta convencerlo, tendrá que enfrentarse a un Mercedes que, según su propio director, no contempla perderlo.