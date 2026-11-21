George Russell arremetió contra Max Verstappen después de un incidente durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas 2026. Los pilotos llegaron a tocarse en la curva 14 del circuito callejero y, aunque la FIA investigó lo ocurrido, el neerlandés únicamente recibió una advertencia.

El enfrentamiento comenzó cuando Verstappen adelantó al Mercedes durante una vuelta de preparación y después redujo la velocidad. Russell intentó recuperar la posición por el interior, pero ambos terminaron haciendo contacto.

Tras el incidente, Verstappen acusó por radio al británico de empujarlo hacia el muro. Russell, por su parte, cuestionó las maniobras de su rival y aseguró que no está dispuesto a seguir tolerándolas.

¿Qué dijo George Russell sobre Max Verstappen?

Russell fue especialmente crítico después de la clasificación, cuando explicó que el comportamiento de Verstappen afecta a otros pilotos durante las vueltas de preparación.

“No voy a aceptar que alguien me perjudique de esta manera y actúe como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que hacerle frente”, declaró el británico

El piloto de Mercedes también señaló que, aunque el reglamento no prohíbe adelantar a un competidor que está preparando su vuelta rápida, hacerlo puede arruinar su intento.

Verstappen no quiso profundizar en la polémica. Cuando le preguntaron qué había ocurrido, respondió que no había pasado nada y posteriormente añadió: “Ni siquiera quiero perder mi tiempo con eso. No vale la pena”.

¿Por qué la FIA no sancionó a Verstappen en Las Vegas?

Los comisarios revisaron las imágenes, la telemetría y las comunicaciones de ambos pilotos. Determinaron que Verstappen frenó antes de lo esperado y realizó un cambio de dirección impredecible, lo que contribuyó al contacto.

Por esa maniobra, la FIA le impuso una advertencia oficial, sin penalización de posiciones en la parrilla.

Los pilotos también mencionaron un acuerdo informal para respetar el orden durante las vueltas de preparación, aunque los comisarios consideraron que ese entendimiento tenía poca relevancia para resolver el caso.

La polémica continuará sobre la pista: Verstappen arrancará desde la pole position y Russell será segundo en el Gran Premio de Las Vegas, después de que Kimi Antonelli recibiera una penalización de cinco posiciones por cambios en su unidad de potencia.