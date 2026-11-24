George Russell habría preparado sus declaraciones contra Max Verstappen durante el Gran Premio de Abu Dabi de 2024. Un periodista que cubría la Fórmula 1 en aquel entonces reveló que el piloto de Mercedes le pidió que le preguntara por el neerlandés antes de comenzar una entrevista.

Se trata de Will Buxton, quien durante varios años trabajó como presentador de la categoría y que recordó aquella conversación tras el nuevo enfrentamiento entre ambos pilotos durante el Gran Premio de Las Vegas.

El periodista británico también cuestionó la actitud de Russell y consideró que debería dejar de hablar tanto de Verstappen y concentrarse en vencerlo en la pista.

Heading to the commentary box for the early-race battle between Max Verstappen and George Russell! 🎙️💨#F1 #LasVegasGP @AmericanExpress pic.twitter.com/VWT8slym8o — Formula 1 (@F1) November 24, 2026

Revelan la petición que hizo George Russell antes de criticar a Max Verstappen

Durante su participación en el podcast Up to Speed, Buxton contó que Russell se acercó a él durante el fin de semana del Gran Premio de Abu Dabi de 2024, apenas unos días después de su polémica con Verstappen en Qatar.

“¿Puedes preguntarme por Max?”, le habría dicho el piloto de Mercedes al periodista.

Buxton aseguró que Russell tenía claramente preparado lo que quería decir sobre el neerlandés.

Aquel fin de semana, el británico acusó a Verstappen de intimidar a sus rivales cuando las cosas no salían como esperaba. El piloto de Red Bull respondió a las acusaciones y ambos intercambiaron declaraciones durante los días previos a la última carrera de la temporada.

Russell no ha respondido públicamente a la versión del periodista.

¿Qué pasó entre Max Verstappen y George Russell en Las Vegas?

Los dos pilotos tuvieron un contacto durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas que terminó con una advertencia de los comisarios para Verstappen.

Russell volvió a cuestionar el comportamiento del neerlandés y aseguró que alguien tenía que plantarle cara.

Verstappen respondió después de ganar la carrera. El cuatro veces campeón del mundo se burló del rendimiento del británico, quien perdió la batalla por el campeonato frente a Kimi Antonelli, su propio compañero de equipo.

Russell y Verstappen volverán a competir este fin de semana en Qatar, donde hace dos años comenzó uno de los enfrentamientos más polémicos entre ambos.