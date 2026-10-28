¡ÚLTIMA HORA! Checo Pérez continúa en la Formula 1 hasta el 2029

En el marco de la semana más esperada del año para el automovilismo azteca, las grandes noticias no paran de llegar para la afición mexicana. La escudería Cadillac Formula 1 Team hizo oficial este miércoles la extensión de contrato de Sergio 'Checo' Pérez hasta la temporada 2029, asegurando la permanencia del piloto tapatío al menos dos años más en la parrilla del máximo circuito.

Cadillac Formula 1® Team since day one. Staying into the future. https://t.co/u7V1B9qfAs — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 28, 2026

Checo Pérez: 300 Grandes Premios en F1

La renovación llega en un momento sumamente especial en la trayectoria del tapatío. Este domingo 1 de noviembre, al tomar la salida en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México, 'Checo' alcanzará la mítica cifra de 300 carreras disputadas en la Fórmula 1, inscribiendo su nombre junto a leyendas de la talla de Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

"Saber que el proyecto de Cadillac confía en mí a largo plazo para seguir liderando el desarrollo del equipo es un orgullo enorme", expresó el piloto jalisciense, quien suma 15 temporadas en la máxima categoría.

Misticismo y cultura el Casco de Checo Pérez para el GP de México

Para conmemorar ambas celebraciones, Checo presentó la indumentaria especial con la que correrá el fin de semana. El casco conmemorativo destaca por una elegante base blanca con acabados grises y vivos prehispánicos inspirados en Quetzalcóatl y las raíces de la cultura mexicana. Además, porta de manera predominante el número 300 en los costados. "Sin duda he hecho cascos muy bonitos, pero este es el que más me ha gustado", aseguró el propio piloto durante la develación.

|@Cadillac_F1

TE PUEDE INTERESAR:



La 'Checomanía' se apodera de Avenida Reforma

La celebración no se queda solo en la pista. Para convivir de cerca con su gente, Checo encabezará este miércoles una presentación multitudinaria sobre la emblemática Avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México a partir de las 10:00 tiempo del centro de México. El evento servirá como el marco perfecto para que la afición le brinde un emotivo recibimiento, celebre la continuidad de su contrato con Cadillac y caliente los motores rumbo a una carrera dominical que promete ser inolvidable.

