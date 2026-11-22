Max Verstappen reconoció que preferiría quedarse en casa antes que viajar a Qatar y Abu Dabi para disputar las últimas dos carreras de Fórmula 1 de 2026. El piloto de Red Bull expresó su preocupación por la seguridad en Medio Oriente, aunque confirmó que competirá en ambas fechas.

Durante el Gran Premio de Las Vegas, Verstappen fue cuestionado sobre los riesgos de viajar a la región. Su respuesta fue contundente: no se siente cómodo con la situación actual, pero confía en las garantías que recibieron los equipos.

¿Qué dijo Max Verstappen sobre correr en Qatar y Abu Dabi?

“¿Me siento cómodo? No, preferiría quedarme en casa", respondió Verstappen durante una entrevista con Viaplay.

El neerlandés explicó que los pilotos han mantenido conversaciones con la FIA y la Fórmula 1 para conocer las medidas de seguridad previstas para las próximas carreras.

“Nos han dado ciertas garantías y tenemos que asumir que son correctas. No puedo hacer mucho más al respecto”

, señaló.

Verstappen tampoco ocultó su inquietud por la posibilidad de que continúen los ataques en países cercanos.

“No es precisamente agradable ir a un lugar sabiendo que todavía pueden estar volando cohetes a tu alrededor, en los países vecinos”, declaró.

Pese a sus preocupaciones, el piloto de Red Bull no contempla ausentarse de ninguna de las dos carreras.

¿Están en riesgo los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi?

El Gran Premio de Qatar está programado del 27 al 29 de noviembre, mientras que Abu Dabi cerrará la temporada del 4 al 6 de diciembre. Por ahora, ambas fechas permanecen en el calendario de Fórmula 1.

La categoría analizó la posibilidad de utilizar Imola como sede alternativa, pero finalmente mantuvo las carreras en Medio Oriente.

Verstappen explicó que los pilotos recibieron información sobre las condiciones de seguridad y que la decisión de competir se mantiene.

George Russell, en cambio, expresó una postura distinta. El británico aseguró que confía en las medidas adoptadas por los organizadores y que no tiene preocupaciones particulares sobre el viaje.

Verstappen viajará a Qatar y Abu Dabi con Red Bull, aunque dejó claro que las garantías recibidas no han eliminado por completo sus inquietudes.