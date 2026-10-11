Bajar de peso: ¿Se queman más calorías durante el invierno por “culpa” del frío?

Comienza la cuenta regresiva para la que es, sin duda, una de las estaciones del año favoritas de chicos y grandes por igual. El invierno está prácticamente a la vuelta de la esquina, por lo que no está de más contestar al mito respecto a que si, gracias al frío, las personas queman más calorías al día.

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El Invierno entrará a México el próximo 21 de diciembre del 2026; sin embargo, desde ahora comienza a sentirse más frío de lo habitual. Por tal motivo, existen muchos rumores respecto a que, si gracias a esta sensación, el cuerpo humano suele quemar más calorías en relación a etapas más calurosas.

¿Es cierto que el frío te ayuda a bajar de peso con más quemas de calorías?

Lo primero a tener en cuenta es que, en esencia, el frío puede representar un desafío metabólico importante que obliga al cuerpo a trabajar más para mantener una temperatura ideal. En consecuencia, este trabajo “de más” permite que el aumento en el gasto de calorías sea mayor.

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Esto se debe a que, cuando el cuerpo se expone a bajas temperaturas, este tiene que activar un mecanismo conocido como termogénesis, el cual tiene que ver con la producción de calor idónea para que la temperatura de tu organismo esté alrededor de los 37 grados.

En otras palabras, el cuerpo tiende a quemar más calorías no solo para calentar los órganos, sino también para realizar pequeños movimientos cotidianos, motivo por el cual aquellos que realizan activación física constante durante el Invierno pueden tener un gasto calórico mayor.

¿Qué porcentaje de quema de calorías es mayor durante el frío?

Según un estudio publicado por la Universidad de Albany, aquellas personas que realizaron ejercicio importante en climas fríos pudieron quemar alrededor del 34 por ciento más calorías que quienes lo hicieron en un ambiente cálido, números que confirman esta teoría invernal.