Balón de Oro 2026: Fecha, categorías, candidatos y favoritos para ganarlo

El Balón de Oro 2026, premio individual más prestigioso del futbol mundial coorganizada por France Football y la UEFA, está listo para celebrar su edición número 70.

Fecha y sede de la gala del Balón de Oro 2026

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el lunes 26 de octubre de 2026 en el mítico London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. El evento dará inicio a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Cuáles son las categorías premiadas en el Balón de Oro?

En esta edición se entregarán trofeos en las siguientes categorías principales tanto en la rama masculina como femenina:

Balón de Oro (Mejor futbolista del mundo masculino y femenino).

(Mejor futbolista del mundo masculino y femenino). Joven Talento del Año (Trofeo Kopa).

(Trofeo Kopa). Portero / Portera del Año (Trofeo Yashin).

(Trofeo Yashin). Entrenador / Entrenadora del Año (Trofeo Johan Cruyff).

(Trofeo Johan Cruyff). Club del Año (Masculino y Femenino).

(Masculino y Femenino). Trofeo Gerd Müller (Máximo goleador de la temporada).

(Máximo goleador de la temporada). Premio Sócrates (Reconocimiento a la labor social y comunitaria).

¿Cuáles son los principales candidatos y favoritos para ganarlo?

1. Los grandes favoritos al galardón masculino son:

Harry Kane (Bayern Munich): Llega como el máximo aspirante tras registrar una impresionante cifra de 73 goles entre su club y la Selección de Inglaterra durante el periodo de evaluación, consolidándose como la Bota de Oro de Europa.

Llega como el máximo aspirante tras registrar una impresionante cifra de 73 goles entre su club y la Selección de Inglaterra durante el periodo de evaluación, consolidándose como la Bota de Oro de Europa. Lamine Yamal (Barcelona): La joya blaugrana de 19 años ocupa el segundo puesto en las quinielas gracias a su liderazgo en ataque y conquistas a nivel de club y selección.

La joya blaugrana de 19 años ocupa el segundo puesto en las quinielas gracias a su liderazgo en ataque y conquistas a nivel de club y selección. Kylian Mbappé y Vinícius Júnior (Real Madrid): Figuras clave en las conquistas del cuadro merengue que se mantienen en la parte alta de las votaciones.

Figuras clave en las conquistas del cuadro merengue que se mantienen en la parte alta de las votaciones. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain): El vigente ganador busca defender su corona tras un año estelar bajo el mando de Luis Enrique.

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2. Los grandes favoritas al galardón femenino son:

Alexia Putellas (FC Barcelona / London City Lionesses)

Es la gran candidata a conquistar su tercer galardón (tras sus triunfos en 2021 y 2022). Tuvo un año estelar liderando al Barcelona con 24 goles y 13 asistencias, siendo nombrada la Jugadora de la Temporada de la UEFA Champions League tras coronarse campeona europea.

Ewa Pajor (Barcelona)

La delantera polaca fue la bota de oro de la Champions League con 11 anotaciones (incluyendo un doblete decisivo en la final) y registró 16 goles en la Liga F, convirtiéndose en el motor goleador del Barcelona campeón.

Melchie Dumornay (OL Lyonnes)

Considerada la mayor figura individual fuera del Barcelona en el futbol europeo esta campaña. La mediocampista haitiana fue la pieza clave del OL Lyonnes para conseguir el triplete doméstico en Francia y alcanzar la final de la Champions League.

Pernille Harder (Bayern Munich)

Tuvo una temporada dominante en Alemania y Europa con el Bayern Munich, registrando 16 goles en la Frauen-Bundesliga y 8 tantos en la Champions League.

