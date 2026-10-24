Juegos de la Liga BBVA MX HOY sábado 24 de octubre; partidos de la Jornada 14 del Apertura 2026

Con 3 duelos de alto voltaje continúa la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, donde 4 de los 6 equipos que se verán las caras se encuentran dentro de los 8 clasificados, en este momento, en la Liguilla y los otros 2 conjuntos luchan por un puesto para la fase que se buscará al campeón del futbol mexicano.

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León vs Toluca - Estadio León - 17:00 horas

La Jornada 14 del Apertura 2026 presenta un enfrentamiento electrizante por la zona alta de la clasificación. León y Toluca llegan separados por solo un punto (21 unidades de la Fiera por 22 de los Diablos Rojos), por lo que el triunfo resulta vital para asegurar un boleto directo a la Liguilla.

El conjunto esmeralda atraviesa un momento sólido como local, impulsado por la verticalidad de Daniel Arcila e Ismael Díaz. Sin embargo, enfrente tendrá a una de las ofensivas más explosivas del torneo. Toluca, comandado por Alexis Vega, Helinho y Paulinho, busca romper una racha de cuatro juegos sin ganar, apoyado en un historial reciente donde hila cinco partidos invicto ante los leoneses.

El choque táctico promete emociones: la efectividad en contragolpe de León desafiará la alta posesión mexiquense. La contención en el medio campo dictará el rumbo de un duelo de pronóstico reservado.

Monterrey vs Guadalajara - Estadio BBVA - 19:00 horas

Rayados y Chivas se citan en un enfrentamiento crucial del Apertura 2026, donde ambos clubes buscan dar un golpe de autoridad en la recta final de la fase regular. Separados por pocos puntos en la clasificación, la victoria resulta indispensable para consolidar las aspiraciones de pase directo a la Liguilla.

El conjunto regio llega motivado tras exhibir un contundente rendimiento ofensivo en su último duelo, guiado por la calidad de Lucas Ocampos, Orbelín Pineda y Hugo Cuypers en el ataque. Sin embargo, el Rebaño Sagrado apuesta a mantener la solidez defensiva bajo la custodia de Raúl ‘Tala’ Rangel y la capacidad de generación de Roberto Alvarado.

El equipo dirigido por Gabriel Milito suma 23 unidades para ubicarse en el segundo puesto de la tabla, mientras Monterrey son séptimos con 20 puntos y un partido menos.

Pumas vs Tigres - Estadio Olímpico Ciudad Universitaria - 21:10 horas

Los dos equipos universitarios protagonizan un enfrentamiento importantísimo en sus aspiraciones en la recta decisiva de la fase regular. Pumas y Tigres llegan con el margen de error reducido al mínimo, urgidos de cosechar tres puntos que consoliden sus aspiraciones de avanzar directamente a la Liguilla.

El cuadro de la UNAM apoya su estructura en el liderazgo bajo los tres arcos de Keylor Navas y la contundencia en ataque del paraguayo Robert Morales. Sin embargo, el banquillo local deberá ajustar su bloque defensivo para neutralizar la dinámica del mediocampo rival.

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Por su parte, los regiomontanos recuperan piezas fundamentales con el regreso del creativo Juan Brunetta, quien acompañará en la generación ofensiva a Diego Lainez y al atacante Rodrigo Aguirre. La clave del partido pasará por el control de la posesión en el medio campo, donde Fernando Gorriarán y Adalberto Carrasquilla sostendrán una intensa batalla.

