¡OFICIAL! Las alineaciones confirmadas del Barcelona vs. Real Madrid

El planeta futbol se paraliza este domingo con una nueva edición de ‘El Clásico’ entre Barcelona y Real Madrid que promete emociones al límite y consecuencias directas en la cima de LaLiga.

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Alineaciones confirmadas de Barcelona y Real Madrid

Para este vibrante choque de máxima exigencia, los entrenadores ponen sus alineaciones estelares:

FC Barcelona (Hansi Flick):

Joan García en la portería

en la portería Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo en su línea defensiva

en su línea defensiva Rodri, Pedri y Fermín López en el mediocampo

en el mediocampo Lamine Yamal, Anthony Gordon y el peligroso Raphinha en su ataque.

🚨 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗫𝗜 🚨 https://t.co/f8sr5dlxg2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2026

Real Madrid (José Mourinho):

Andriy Lunin bajo los tres postes

bajo los tres postes Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella en su defensa

en su defensa Aurélien Tchouaméni , la creatividad de Arda Güler y la jerarquía de Jude Bellingham en el mediocampo

, la creatividad de y la jerarquía de en el mediocampo Bernardo Silva, la revelación Yan Diomande y el referente Kylian Mbappé en su delantera.

📋✅ ¡Nuestro XI inicial! 🆚 @FCBarcelona_es 👉 @UnicajaBanco https://t.co/bBESv0aW6C — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

¿Cómo llegan Barcelona y Real Madrid?

El Barcelona de Hansi Flick llega con la oportunidad de firmar una hazaña inédita: convertirse en el primer equipo en la historia de la competición en encadenar 10 victorias consecutivas en el arranque de una temporada. Un registro que no se avistaba desde que el propio Real Madrid lograra nueve triunfos al hilo en la campaña 1968-69.

Tras el exigente y amargo tropiezo a mitad de semana ante el PSG en el Parque de los Príncipes por la Champions League, los culés buscan pasar página de inmediato. El refugio no podría ser mejor: un Camp Nou convertido en un auténtico fortín, donde registran 23 victorias en fila en el torneo local.

El Real Madrid desembarca con la urgencia de acortar la brecha en la tabla general. Los dirigidos por José Mourinho, quien vivirá su primer Clásico desde marzo de 2013, llegan impulsados por la contundente goleada 4-1 sobre el RB Leipzig en Europa, pero condicionados por la irregularidad en el certamen doméstico (7 victorias y 2 derrotas).

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El cuadro merengue presume una racha letal de cuatro anotaciones en cada uno de sus últimos tres compromisos oficiales, aunque la asignatura pendiente sigue siendo la consistencia como visitante, tras caer en dos de sus últimas tres salidas ligueras.

A este panorama se suma una baja de alto impacto: la ausencia por sanción de Vinícius Júnior, lo que obligará al estratega portugués a ajustar su esquema ofensivo en la prueba más compleja en lo que va del curso.

