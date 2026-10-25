Mientras el ataque del Barcelona cuesta 370 millones, esto vale el tridente titular del Real Madrid

Barcelona y Real Madrid acaparan todas las miradas este domingo 25 de octubre. Ambos equipos afrontarán una nueva edición del Clásico, partido correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga, y el foco estará puesto en el ataque de cada conjunto. Uno liderado por Lamine Yamal y el otro con Kylian Mbappé a la cabeza.

Tanto Barcelona como el Real Madrid cuentan con una de las plantillas más valuadas de todo el mundo, siendo el ataque lo más sobresaliente de cada equipo. En este contexto, decidimos comparar cuánto cuesta cada tridente titular en el mercado, previo a lo que será uno de los enfrentamientos más esperados del fin de semana.

¿Cuánto cuesta el trío de ataque del Barcelona?

De acuerdo a la información que comparte Transfermarkt, los delanteros del Barça están tasados en 370 millones de euros en total. La corona se la lleva Lamine Yamal, futbolista de apenas 19 años que tiene una cotización de 220 millones de euros. Como si fuera poco, el extremo español es, actualmente, el futbolista más caro del mundo.

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Anthony Gordon aparece por debajo de Yamal y con un precio considerablemente menor: unos 80 millones de euros. Para sorpresa de muchos, Raphinha es el futbolista de ataque menor valorado del Barcelona, con un precio de 70 millones de euros en el mercado. Pese a la calidad de los tres jugadores, el Real Madrid se posiciona por encima de ellos.

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¿Cuánto vale el tridente de ataque del Real Madrid?

La misma fuente señala que los tres jugadores que suele utilizar José Mourinho principalmente en ataque tienen un valor total de 490 millones de euros en el mercado. En este caso, el futbolista más valioso no solo del ataque, sino que de todo el plantel, es Kylian Mbappé con un valor total de 200 millones de euros.

Jude Bellingham es quien aparece en segundo lugar, jugador que útlimamente suele actuar como mediocampista ofensivo detrás de los delanteros. Su valor es de 160 millones de euros en el mercado. Mientras tanto, Vinicius Júnior ocupa el tercer lugar con un precio de 130 millones de euros. El brasileño sufrió una reducción considerable, ya que a principios de año costaba 150 millones.

Los números del tridente del Barcelona comparados al ataque del Real Madrid

Si ponemos el foco en el rendimiento dentro de la cancha, la balanza cambia de lado. Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon acumulan 21 goles y 13 asistencias en LaLiga antes del Clásico. El brasileño lidera este apartado con 12 anotaciones, seguido por el español con ocho y el inglés con una.

Por su parte, Mbappé, Bellingham y Vinicius suman 13 tantos y ocho pases de gol en el campeonato español. El francés concentra nueve anotaciones, mientras que el mediocampista inglés aporta tres y el extremo brasileño solamente una. De esta manera, los tres atacantes del Barcelona llegan con ocho goles más que los futbolistas del conjunto merengue incluidos en la comparación.