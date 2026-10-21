Bayern Múnich vs Arsenal EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 21 de octubre, partido de Harry Kane vs Bukayo Saka por la Jornada 3 de la UEFA Champions League

Bayern Munich vs Arsenal EN VIVO Bayern Munich vs Arsenal EN VIVO

Bayern Múnich recibe al Arsenal este miércoles 21 de octubre en el Allianz Arena, por la tercera jornada de la Champions League 2026-2027. El encuentro está programado para las 13:00 horas del centro de México. Aquí puedes seguir gratuitamente el marcador, los goles y las incidencias más importantes, minuto a minuto.

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¿Qué esperar del Bayern Múnich vs Arsenal en Champions League?

El conjunto alemán buscará imponer condiciones ante su afición, mientras los londinenses intentarán sostener su arranque europeo. La intensidad en el mediocampo y la eficacia frente al arco podrían definir un enfrentamiento entre dos candidatos a avanzar directamente a octavos de final.

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¿Cómo llegan Bayern Múnich y Arsenal a la Champions League?

El choque reúne a dos equipos que comenzaron la fase de liga sin derrotas. Arsenal llega con seis puntos después de ganar sus dos primeros partidos; Bayern suma cuatro, producto de una victoria y un empate. Los ingleses buscarán mantener su paso perfecto, mientras los alemanes intentarán aprovechar su localía para superar a un rival directo en Europa.

¿Juega Harry Kane?

El delantero inglés, pero que juega para el Bayern Munich, sí jugará el día de hoy en el partido de la UEFA Champions League en contra del Arsenal. Será uno de los once jugadores titulares que arrancarán este encuentro. Tendrá que enfrentarse a sus dos compañeros de la selección inglesa: Bukayo Saka y Declan Rice.