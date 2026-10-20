Bayern Múnich vs Arsenal: La Hora para ver EN VIVO la Jornada 3 de la Champions League

Probablemente el mejor duelo de la jornada se dé entre el gigante de Baviera y los campeones de Inglaterra. Para saber cómo y dónde ver EN VIVO, es obligatorio acudir a este Bayern Múnich vs Arsenal de la Jornada 3 de la Fase de la Liga de la UCL. El juego sucederá el próximo miércoles 21 de octubre, en el Allianz Arena, en punto de las 13:00 en tiempo de la Ciudad de México.

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¿Qué esperar del Bayern Múnich vs Arsenal de la Champions League?

Los alemanes siempre son candidatos a llegar a lo más alto de los torneos donde participan. Hasta el momento están invictos en la temporada, son líderes de la Bundesliga (mismos puntos que el BVB), aunque vienen de un partido bastante fuera de lo común en Europa. El Viking por poco los vence en Noruega, pero consiguieron un punto que los trae a este encuentro con más presión para ganar y posicionarse en lo alto de la clasificatoria.

Mientras tanto, los cañoneros llegan en una situación similar, aunque ellos ya cayeron en un duelo de Premier League… 3-0 ante el Brighton. Sin embargo, lucen como uno de los equipos más fuertes del continente. En Inglaterra están como escoltas de un controvertido Manchester City y en Champions marchan con 6/6. Ahora, esta visita probablemente sea la partida más complicada de toda su primera fase europea, por lo que se espera un duelo digno de una final.

¿Dónde ver EN VIVO el Bayern Múnich vs Arsenal de Champions League?

Los derechos de transmisión de la UEFA Champions League se han movido entre varias opciones en los últimos años en México. Sin embargo, los que han transmitido - al menos las dos campañas más recientes - son FOX ONE y HBO MAX. Pero la información dictamina que... para este duelo específico la opción es HBO MAX.

Probables alineaciones Bayern Múnich vs Arsenal