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CONFIRMADO: Estos son los boxeadores que representarán a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Ya hay una selección de México de boxeo para los JOJ de Dakar 2026, con cuatro representantes

Ya hay una selección de México de boxeo para los JOJ de Dakar 2026, con cuatro representantes Víctor Rocha
|Instagram Víctor Rocha.

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras que muchos se preguntan por las diferencias entre el boxeo olímpico y el pugilismo profesional, México ya tiene definidos a los cuatro jóvenes que buscarán representar al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La selección nacional estará conformada por tres hombres y una mujer.

El boxeo deja historias conmovedoras y en esta ocasión cuatro pugilistas tendrán la oportunidad de competir por México en Senegal. Atena Juárez, Víctor Rocha, Alan Ocampo y Jorge Luis Nieblas participarán en las categorías de 48, 65, 50 y 70 kilogramos, respectivamente.

Victor Rocha y Jorge Luis Nieblas van por las categorías de 65 y 70kg

Víctor Alejandro Rocha Esqueda, conocido como “El Perrón”, competirá en los 65 kilogramos. El pugilista de Mexicali, Baja California, consiguió el campeonato del Grand Prix en diciembre de 2025 y también tuvo actividad internacional en el Torneo Internacional Boxam de Alicante, España.

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Por su parte, Jorge Luis Nieblas Gutiérrez, apodado “El Roca”, representará a México en los 70 kilogramos. El originario de Mazatlán, Sinaloa, presume títulos como el Campeonato Nacional CONADE y el Festival Olímpico de Boxeo, además de una medalla en el Boxam Internacional de España y el campeonato de “Guerra en la Frontera”.

Alan Jesús Ocampo representa a México en la categoría de 50 kg

Alan Jesús Ocampo competirá en la división de los 50 kilogramos. El pugilista de la Ciudad de México consiguió su clasificación durante el Futures Cup de Box celebrado en Bangkok, Tailandia, en marzo de 2026.

Además, sumó una medalla de bronce en el Boxam Internacional Joven y Junior, disputado en La Nucía, Alicante. El joven boxeador ha señalado que representar a México es un objetivo por el que trabajó durante años y ahora buscará aprovechar la oportunidad en Dakar.

Atena Juárez representará al boxeo femenil de México

Atena Sofía Juárez será la única representante mexicana en el boxeo femenil durante estos Juegos Olímpicos de la Juventud. La pugilista de 17 años, originaria de Cortazar, Guanajuato, competirá en la categoría de -48 kilogramos.

Como parte de su preparación, participó en torneos internacionales como el BOXAM Internacional en La Nucía, España, donde consiguió triunfos en su división. Los cuatro boxeadores mexicanos competirán del 7 al 12 de noviembre de 2026 en Dakar.

Boxeadores de México Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

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