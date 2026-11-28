México juega hoy sábado 28 de noviembre en el Campeonato Concacaf W 2026, torneo en el que la Selección Nacional Femenil comienza su camino con el sueño mundialista y olímpico.

Esta XII edición del certamen oficial de selecciones mayores de la confederación funciona como el único clasificatorio regional tanto para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 como para el Torneo Olímpico de Los Ángeles 2028.

Se disputa del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 en Texas, Estados Unidos (Texas Health Mansfield Stadium en Mansfield y Shell Energy Stadium en Houston), con la participación de 8 selecciones: Estados Unidos y Canadá (clasificadas por ranking FIFA), más las seis ganadoras de la fase preliminar (México, Jamaica, Costa Rica, Haití, Panamá y El Salvador).

Te puede interesar: HORA EXACTA para ver Atlas vs Toluca, Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX: pronóstico del clima en Guadalajara, temperatura esperada y posible lluvia

¿Cómo se juega el Campeonato Concacaf W 2026?

A diferencia de ediciones anteriores con fase de grupos, el torneo se juega íntegramente a eliminación directa a partido único desde los Cuartos de Final:

Cuartos de Final (27 y 28 de noviembre, Mansfield): Los 8 equipos se miden en cruces directos sembrados por el Ranking FIFA de abril de 2026. El viernes 27 ya avanzaron Jamaica (3-0 a Costa Rica) y Estados Unidos (8-0 a El Salvador). Hoy sábado 28 se juegan Canadá vs Panamá (12:00) y México vs Haití (15:30).

Los 8 equipos se miden en cruces directos sembrados por el Ranking FIFA de abril de 2026. El viernes 27 ya avanzaron Jamaica (3-0 a Costa Rica) y Estados Unidos (8-0 a El Salvador). Hoy sábado 28 se juegan Canadá vs Panamá (12:00) y México vs Haití (15:30). Semifinales (1 de diciembre, Mansfield): Los cuatro ganadores de Cuartos pelean por el pase a la Final (16:00 y 19:30).

Los cuatro ganadores de Cuartos pelean por el pase a la Final (16:00 y 19:30). Play-In regional (2 de diciembre, Mansfield): Los cuatro perdedores de Cuartos disputan una repesca a partido único (Perdedor CF1 vs. Perdedor CF4 y Perdedor CF2 vs. Perdedor CF3, a las 12:00 y 15:30).

Los cuatro perdedores de Cuartos disputan una repesca a partido único (Perdedor CF1 vs. Perdedor CF4 y Perdedor CF2 vs. Perdedor CF3, a las 12:00 y 15:30). Tercer Lugar y Final (5 de diciembre, Houston): Definen el podio y al campeón de Concacaf (14:00 y 17:30).

(Horarios del centro de México)

Te puede interesar: América vs Monterrey EN VIVO: ver transmisión de partido GRATIS hoy sábado 28 de noviembre 2026 por TV Azteca

¿Qué necesita México para clasificar al Mundial Femenil 2027?

Concacaf reparte 4 boletos directos a Brasil 2027 y 2 lugares para el Repechaje Intercontinental. La Selección Mexicana Femenil dirigida por Pedro López tiene dos caminos:

Pase directo (el camino inmediato): Vencer hoy a Haití en Cuartos de Final, con el triunfo, México avanza a Semifinales y asegura automáticamente uno de los 4 boletos directos a Brasil 2027, regresando a una Copa del Mundo tras ausentarse en 2023. Vía Repechaje Intercontinental (segunda oportunidad): Si México pierde ante Haití, pasa al Play-In del miércoles 2 de diciembre contra el perdedor de la serie Canadá vs Panamá. Si gana ese duelo de repesca, obtiene uno de los 2 cupos de Concacaf para el Torneo Clasificatorio Intercontinental de febrero de 2027 (donde seis selecciones disputarán los últimos tres boletos mundialistas). Si pierde tanto hoy como en el Play-In, queda eliminado.

Te puede interesar: Jorge Campos asegura que Rayados le ganará la serie a las Águilas en la Liguilla del Apertura 2026: “Monterrey va a sacar al América, le hará la travesura”

¿Qué necesita México para clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Concacaf cuenta con 3 plazas olímpicas además de Estados Unidos, que ya tiene su lugar asegurado por ser el país anfitrión (Los Ángeles 2028).

Clasificación automática al llegar a Semifinales (escenario base): Como Estados Unidos ya avanzó a Semifinales, si termina entre los tres primeros lugares del torneo, el tercer boleto olímpico de Concacaf se recorre al cuarto puesto. Bajo esa regla, con solo derrotar hoy a Haití y meterse entre los cuatro semifinalistas, México amarraría simultáneamente el boleto al Mundial 2027 y a Los Ángeles 2028 .

Como ya avanzó a Semifinales, si termina entre los tres primeros lugares del torneo, el se recorre al cuarto puesto. Bajo esa regla, con solo derrotar hoy a Haití y meterse entre los cuatro semifinalistas, México amarraría simultáneamente el boleto al . Excepción: Si Estados Unidos perdiera su semifinal y también el duelo por el tercer lugar (finalizando 4.º), las plazas olímpicas corresponderían exclusivamente al 1.º, 2.º y 3.º lugar, obligando a México a ganar la semifinal o imponerse en el partido por el tercer puesto el 5 de diciembre.

Te puede interesar: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el América vs Monterrey, partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX