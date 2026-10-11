Saúl “Canelo” Álvarez no le teme a la guerra: confirma que peleará en Riad vs Mbillli pese a bombardeos que han dejado muertos y heridos

A menos de tres semanas para el esperado regreso de Saúl "Canelo" Álvarez al cuadrilátero, la tensión ha escalado de manera crítica en Medio Oriente. El Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad sufrió recientemente una ola de ataques con drones y misiles.

El impacto principal registrado el pasado sábado 10 de octubre resultó en un saldo de 12 muertos y 309 heridos. Sumado a esto, un proyectil adicional, desatando un incendio en una de las terminales aéreas.

Te puede interesar: ¡EN POLÉMICA! DT de Cruz Azul bajo escrutinio tras estar en los festejos del 110 aniversario del América en el Estadio Banorte

Se confirma que Canelo peleará: "No le teme a nada"

A pesar de las condiciones de seguridad en la región, el evento deportivo se mantiene en pie. La confirmación llegó por parte de Turki Alalshikh, asesor de la Corte Real de Arabia Saudita y presidente de la Autoridad General de Entretenimiento (GEA), quien funge como el principal inversor y promotor detrás de la iniciativa deportiva Riyadh Season.

A través de un mensaje público en X, el promotor árabe compartió la postura oficial del pugilista mexicano:

"Canelo se comunicó y me dijo que de todos modos peleará en Riad este mes de octubre, pase lo que pase. No le teme a nada.Mi país es hogar de las dos Sagradas Mezquitas, tierra de paz, seguridad, rica civilización, historia profunda y gente de buen corazón. Gracias a todos los que se reportaron y mostraron su apoyo. Los tiempos difíciles revelan a los verdaderos amigos."

Con esta declaración, se confirma oficialmente la presentación del peleador azteca en territorio árabe, despejando los rumores sobre un posible cambio de sede derivado del conflicto.

Te puede interesar: Bajar de peso: ¿Se queman más calorías durante el invierno por “culpa” del frío?

Canelo reached out and told me he’ll still fight in Riyadh this October, no matter what happens. He fears nothing. My country is home to the two Holy Mosques, land of peace, safety, rich civilization, deep history, and kind-hearted people. Thank you to everyone who checked in and showed support. Hard times reveal true friends.🙏🏻❤️🥊 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 11, 2026

¿Cuándo es la pelea de Canelo Álvarez?

Saúl "Canelo" Álvarez subirá al ring el próximo sábado 31 de octubre de 2026 para enfrentar al boxeador francés Christian Mbilli. El combate se llevará a cabo en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, marcando el primer compromiso del tapatío en el Medio Oriente.

Te puede interesar: Atlético de San Luis vs Santos Laguna: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 11 de octubre, partido de la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, marcador online