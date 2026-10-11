¡EN POLÉMICA! DT de Cruz Azul bajo escrutinio tras estar en los festejos del 110 aniversario del América en el Estadio Banorte

La participación de Raúl "Potro" Gutiérrez, actual director técnico de Cruz Azul Femenil, en las celebraciones del 110 aniversario del Club América ha generado reacciones por parte de la afición cementera.

Durante el medio tiempo del partido de la Jornada 11 de la Liga BBVA MX entre las Águilas del América y los Rayados de Monterrey, la directiva azulcrema organizó un homenaje en la cancha para varios de sus exfutbolistas.

Entre los invitados figuraron nombres como Reinaldo Navia, Aquivaldo Mosquera, Ángel Reyna y el propio Gutiérrez. El "Potro", quien fue campeón con América en el torneo Verano 2002, acudió al terreno de juego y posó públicamente portando la camiseta y los distintivos de la institución local.

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Contexto deportivo y exigencias a la directiva

Para un sector de los seguidores, la presencia del entrenador en este evento fue señalada como una falta de identidad institucional, una situación que se sumó al actual contexto deportivo de Cruz Azul Femenil. Durante la mañana de ese mismo día, aprovechando el parón por la Fecha FIFA, el equipo disputó un partido amistoso frente a la Selección Mexicana Sub-23, el cual culminó con una derrota por 4-0.

A este marcador se añade el paso del equipo en el torneo regular, donde la escuadra femenil se ubica en el sexto lugar de su sector tras haber cosechado 15 puntos de casi 30 posibles.

Asimismo, durante la campaña reciente, América Femenil goleó 10-0 a Cruz Azul Femenil, un resultado adverso que en su momento significó la salida del DT Israel del Real.

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Exigen su salida inmediata

La combinación de un rendimiento deportivo deficiente y la imagen de su técnico celebrando en la casa del acérrimo rival ha sido imperdonable para una gran parte de la afición de Cruz Azul.

A través de redes sociales, los seguidores han desatado una ola de fuertes críticas contra el estratega mexicano, argumentando una total falta de identidad institucional. Ante esta situación, los fanáticos piden a la directora deportiva Mafer la salida de Cruz Azul del actual técnico, exigiendo a la directiva que sea removido de su puesto de manera inmediata.

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