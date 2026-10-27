El meme de Mbappé que desató la furia de China y terminó con las transmisiones de LaLiga

La televisión estatal china suspendió las transmisiones de LaLiga después de que una broma de Kylian Mbappé sobre una imagen del exlíder Mao Zedong provocara una reacción que también alcanzó los contratos comerciales del delantero del Real MadridReal Madrid. La polémica llevó a varias empresas chinas a romper sus acuerdos publicitarios con el futbolista y obligó a LaLiga a ofrecer disculpas públicas.

La decisión de la cadena CCTV entró en vigor la noche del lunes 26 de octubre, según informó el medio chino The Paper, que citó fuentes relacionadas con la televisión estatal. La medida incluye la suspensión de los partidos de la liga española y la retirada de anuncios y videos protagonizados por Mbappé.

El episodio comenzó con la difusión de un fragmento de una entrevista en el programa francés The Bridge. Al preguntarle por su meme favorito, el atacante respondió que le causaba gracia una imagen en la que habían colocado su rostro sobre el de un dirigente chino al que describió como dictador.

Mbappé no mencionó a Mao Zedong por su nombre, pero la imagen que circulaba en redes sociales utilizaba el retrato del fundador de la República Popular China. El comentario provocó críticas en el país asiático, donde las representaciones satíricas de antiguos dirigentes están sujetas a fuertes restricciones.

Kylian Mbappé referred to Chairman Mao Zedong as a dictator of China, and this morning all brands in China deleted his picture and terminated his contract 🤯 https://t.co/h8U1GTxXwp — yui (@myyangzi) October 27, 2026

¿Qué empresas rompieron sus contratos con Kylian Mbappé?

Las compañías Mengniu y Milkground, dedicadas a los productos lácteos, así como Dongpeng Beverage Group, anunciaron el fin de sus acuerdos comerciales con el futbolista francés.

Dongpeng comunicó su decisión a través de la plataforma Weibo y expresó su rechazo a los comportamientos que, a su juicio, ofenden los sentimientos nacionales.

La imagen de Mbappé había aparecido en campañas publicitarias de bebidas distribuidas en ciudades chinas, particularmente durante el Mundial de 2026.

La plataforma Xiaohongshu, conocida también como RedNote, aclaró que su contrato con el jugador había concluido en diciembre de 2024. Sin embargo, informó que revisaría y retiraría contenidos relacionados con él.

LaLiga pide disculpas a China por los comentarios de Mbappé

La controversia alcanzó a la organización del campeonato español. LaLiga difundió un comunicado oficial en el que lamentó las declaraciones del delantero y aclaró que fueron realizadas a título personal.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, también ofreció disculpas a los seguidores chinos y anunció que la organización trabajará con clubes y jugadores en un protocolo de sensibilización y comunicación para prevenir situaciones similares.

LaLiga informó que mantiene conversaciones con sus socios e interlocutores institucionales en China para abordar las consecuencias de la polémica.

LALIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes. El fútbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas. Trasladamos nuestro respeto a China, a sus instituciones y a su pueblo, y valoramos profundamente el apoyo de los millones de aficionados que nos siguen cada semana. Reafirmamos nuestro compromiso con una relación construida durante años. Estamos trabajando con nuestros socios e interlocutores institucionales en China para abordar esta situación. Asimismo, pondremos en marcha, en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares. — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 27, 2026

Mbappé ofrece disculpas tras la suspensión de LaLiga en China

Después de la ruptura de los acuerdos comerciales, Mbappé publicó un mensaje en francés, mandarín e inglés en el que reconoció que su comentario fue desafortunado.

El delantero aseguró que no pretendía ofender al pueblo chino ni a las comunidades chinas en otras partes del mundo y expresó respeto por la historia del país.

“Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía”, dijo. “Mi comentario fue desafortunado y ahora entiendo que hirió a mucha gente en China y en las comunidades chinas de todo el mundo. Pido disculpas a todos aquellos a quienes mis palabras hayan ofendido. Esta no era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente, escribió el francés.

La reacción también llegó al ámbito gubernamental. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China manifestó su rechazo a las declaraciones consideradas ofensivas para la población.

La suspensión de las transmisiones representa la consecuencia más amplia del episodio hasta ahora, porque la decisión de CCTV afecta a la difusión del campeonato español y no únicamente a la imagen comercial del futbolista del Real Madrid.