Castlevania: Belmont’s Curse ya tiene demo y prepara su lanzamiento

La cacería de vampiros está de regreso. Castlevania: Belmont’s Curse ya cuenta con una demo jugable que permite a los jugadores probar las primeras etapas de la nueva aventura antes de su lanzamiento oficial el próximo 15 de octubre de 2026.

La demo está disponible en PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S y PC a través de Steam, y una de sus principales ventajas es que el progreso conseguido podrá transferirse a la versión completa, siempre que se mantenga la partida guardada y se utilice la misma plataforma y cuenta.

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Rose Belmont toma el látigoEsta nueva entrega de Castlevania apuesta nuevamente por la acción en 2D y la exploración, pero ahora coloca a Rose Belmont, hija de Trevor Belmont, como protagonista.

La historia se desarrolla en París en 1499, 23 años después de los acontecimientos de Castlevania III. Rose deberá enfrentarse a diferentes criaturas mientras explora las calles de la ciudad y se adentra en el castillo de Drácula.

Your chance to hunt the night is now.



Play the free demo for Castlevania: Belmont's Curse, available NOW on PlayStation®5, Nintendo Switch™, XBOX Series X|S, and Steam® 🍷



Find the demo here: https://t.co/cbMQHQIbV8 #CastlevaniaBC pic.twitter.com/Xd48HJUMmj — Konami (@Konami) October 1, 2026

Para abrirse camino, la protagonista contará con distintas armas y habilidades, incluyendo el icónico látigo sagrado Vampire Killer, una de las armas más reconocidas de la franquicia.

El juego está siendo desarrollado por Konami junto con Evil Empire y Motion Twin, estudios conocidos por su trabajo en experiencias de acción y exploración en 2D.

Te puede interesar: The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered ya está disponible en Battle.net Las preventas de las ediciones físicas y digitales de Castlevania: Belmont’s Curse ya están disponibles. Entre las opciones se encuentra la Edición Midnight, que incluye contenido adicional como trajes alternativos para Rose Belmont, una galería digital de sonido y arte, además de una reliquia dentro del juego.

El lanzamiento completo de Castlevania: Belmont’s Curse será el 15 de octubre de 2026 en PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S y Steam.