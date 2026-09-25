Castlevania celebra 40 años con juego gratis, descuentos y una nueva aventura

Castlevania está de fiesta. La icónica franquicia de Konami celebra su 40.º aniversario con diferentes actividades para los fans, incluyendo la posibilidad de jugar gratis la entrega original en dispositivos móviles por tiempo limitado.

Como parte de la celebración, el Castlevania original ya puede descargarse sin costo en la App Store y Google Play, promoción que estará disponible hasta el 24 de octubre de 2026. El título presenta a Simon Belmont, cazador de vampiros que debe enfrentarse a Drácula mientras recorre su emblemático castillo.

Te puede interesar: PRAGMATA ¿La nueva JOYA de Capcom o pura expectativa? | AZE Review

La celebración también incluye descuentos de hasta 80% en diferentes juegos de la franquicia. En PlayStation, las promociones estarán disponibles del 23 de septiembre al 7 de octubre, mientras que en Steam podrán aprovecharse del 24 de septiembre al 8 de octubre.

Entre los títulos incluidos se encuentran Castlevania Anniversary Collection, con 80% de descuento; Castlevania Advance Collection, con 70%; Castlevania Dominus Collection, con 50%; y Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood, con 70% de descuento. En Steam también se suman diferentes entregas de Lords of Shadow.

Konami también prepara una experiencia para los seguidores de las bandas sonoras de la saga. Castlevania 40th Anniversary An Orchestral Concert llegará durante la primavera de 2027 con presentaciones programadas en Los Ángeles y Londres.

Además, la música de Castlevania Black & Red estará disponible en plataformas de streaming seleccionadas a partir del 26 de septiembre, permitiendo revivir algunos de los sonidos más representativos de la franquicia.

Una nueva aventura está por llegarLa celebración no termina con los clásicos. Castlevania: Belmont’s Curse llegará el 15 de octubre a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox en PC, Steam y Nintendo Switch.

La historia se desarrolla en París en 1499, 23 años después de los acontecimientos de Castlevania III. En esta ocasión, Rose Belmont, hija de Trevor Belmont, deberá enfrentarse a diferentes monstruos mientras recorre las calles de París y el castillo de Drácula.

Te puede interesar: SILENT HILL: Townfall ya está disponible y lleva el terror psicológico a primera persona

La protagonista contará con diversas armas y habilidades, incluido el legendario látigo sagrado Vampire Killer, para continuar el legado de la familia Belmont.

Con cuatro décadas de historia, Konami busca celebrar el legado de Castlevania mientras prepara el camino para una nueva generación de jugadores.