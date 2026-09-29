La cacería de monstruos llega a una nueva plataforma. The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered ya está disponible en Battle.net, llevando la aventura de Geralt de Rivia a la plataforma de Blizzard con una serie de mejoras visuales y jugables.

Perils, potions, monster contracts, and an elusive reunion… It’s time to return to the Continent and face the Wild Hunt once more.



The Witcher 3: The Wild Hunt - Remastered is here, as a free upgrade bringing countless improvements to Geralt of Rivia’s adventure across visuals,… pic.twitter.com/blyvVMtQVA — The Witcher (@thewitcher) September 29, 2026

Esta versión busca actualizar la experiencia del RPG que marcó a una generación, incorporando mejoras en diferentes aspectos de la aventura. En el apartado gráfico, el mundo de The Witcher 3 recibe texturas e iluminación mejoradas, además de trazado de rayos y trazado de trayectorias en PC. También se amplió el modo foto para que los jugadores puedan capturar con mayor detalle los escenarios, personajes y combates del Continente.

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El sistema de combate también fue renovado. Geralt cuenta ahora con movimientos más fluidos y nuevos remates, mientras que los enemigos presentan respuestas más dinámicas durante los enfrentamientos. A esto se suma un árbol de habilidades actualizado que ofrece mayor flexibilidad para desarrollar diferentes estilos de juego.

La experiencia también incorpora ajustes para hacer más cómoda la exploración. El seguimiento de misiones fue mejorado, mientras que la interfaz recibió cambios y el sistema de saqueo fue simplificado para facilitar la gestión de objetos durante la aventura.

Más opciones para personalizar la aventura

Los jugadores también encontrarán nuevas alternativas para adaptar su experiencia. Entre ellas se encuentra la posibilidad de utilizar transfiguración de armas y armaduras, permitiendo modificar su apariencia sin alterar sus características.

La remasterización también ofrece compatibilidad de mods entre plataformas y nuevas funciones de accesibilidad, ampliando las opciones para que más jugadores puedan disfrutar del viaje de Geralt.

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Pero la aventura no termina aquí. CD PROJEKT RED también confirmó que Songs of the Past, descrita como la tercera expansión completa del juego, llegará a Battle.net en 2027. Los jugadores ya pueden agregarla a su lista de deseos.

Over the years, Roach carried a lot of loot for Geralt. It’s about time she got some of her own 🐎



To celebrate the launch of The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered watch participating streams for at least 90 minutes to earn the Fire Horse Gear Set for Roach.



And while you’re… pic.twitter.com/Fjjc1KYGQ6 — The Witcher (@thewitcher) September 29, 2026

Con esta llegada a Battle.net, The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered busca ofrecer una nueva oportunidad para regresar al Continente, ya sea para quienes viven nuevamente la historia de Geralt o para aquellos que se preparan para conocerla por primera vez.

Claro. La trabajaría igual que las anteriores: nota de unas 350 palabras, con título, bajada y enfoque en las novedades de PC y el nuevo modo Collateral.