De las Cemitas Poblanas a las Tortas de Chorizo Verde: 5 comidas más emblemáticas para comer en los estadios de México

Seguimos con nuestro recorrido gastronómico en los estadios en el territorio mexicano y aquí te presentamos otros cinco de los antojitos más icónicos y tradicionales que se han convertido en un ritual obligatorio al asistir al evento deportivo:

1. Cemitas Poblanas (Estadio Cuauhtémoc – Club Puebla / Estadio Hermanos Serdán - Pericos de Puebla)

En la Angelópolis, el día de partido sabe a cemita. Este pan crujiente decorado con ajonjolí se rellena al momento con milanesa de res o cerdo, quesillo deshebrado, pápalo fresco, cebolla, aceite de oliva, aguacate y chipotles en vinagre. Comerse una afuera del estadio antes del silbatazo inicial es tradición pura.

En el Estadio Cuauhtémoc y en el Estadio Hermanos Serdán de Puebla, las tradicionales cemitas poblanas (como las famosas de La Sombrita o Las Asadoras) tienen los siguientes costos promedio:

Cemita clásica (Milanesa de cerdo o res, pata de mulo o quesillo): $100 a $130 MXN

Cemita combinada / especial (Doble carne o combinación con quesillo extra): $140 a $160 MXN

2. Tacos de Canasta (Estadio Banorte – América, Cruz Azul, Atlante)

Las canastas cubiertas con el clásico plástico azul son parada obligatoria en el 'Coloso de Santa Úrsula’. Los tacos sudados de chicharrón prensado, papa, frijol o adobo, bañados en salsa verde cruda con cilindros de cebolla y habanero, son la opción más rápida, económica y sabrosa de la afición. El taco puede variar según el lugar, pero rondan entre $10 a $12 MXN.

3. Tortas de Chorizo Verde (Estadio Nemesio Diez)

Ir a ver a los Diablos Rojos a Toluca implica probar su ingrediente insignia. En los puestos de alrededor del Nemesio Díez se preparan las famosas tortas de chorizo verde, asado a la plancha sobre la telera y acompañado con queso oaxaca fundido, frijoles refritos y chiles manzano en escabeche.

En los puestos tradicionales ubicados a sus afueras (sobre la calle Felipe Villanueva) en Toluca, las famosas tortas de chorizo verde tienen los siguientes costos promedio:



Torta sencilla de chorizo verde: $60 a $80 MXN

Torta combinada / especial (Chorizo verde con quesillo, milanesa o frijoles refritos): $90 a $120 MXN.

4. Tacos de Carnitas y Cueritos (Estadio Morelos – Atlético Morelia)

En la capital michoacana, el futbol se acompaña con carnitas al estilo Michoacán. En los accesos al Estadio Morelos es clásico encontrar carritos vendiendo tacos de maciza, buche, nana o cueritos recién sacados del cazo de cobre, servidos con salsa verde martajada, cebolla morada y cilantro.

En los puestos y carritos instalados a las afueras y en las explanadas del Estadio Morelos, los precios para los tradicionales tacos de carnitas y cueritos se manejan en los siguientes rangos promedio:

Taco individual (maciza, cuerito, buche, nana o surtida): $35 a $50 MXN

Orden de 3 a 4 tacos: $100 a $140 MXN

Tortas o Gorditas de carnitas: $60 a $90 MXN

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5. Kibis yucatecos (Estadio Kukulcán – Leones de Yucatán)

En el Estadio Kukulcán, los tradicionales kibis yucatecos se venden generalmente en los pasillos por vendedores ambulantes o en los puestos de comida del inmueble.

El precio por porción (que suele constar de varias piezas pequeñas o "bolitas" de masa de trigo rellenas de carne molida, acompañadas de su respectiva cebolla morada con habanero y un vasito con salsa) ronda entre los $35 a $75 MXN, dependiendo del tamaño de la porción y del vendedor, zona del estadio donde los adquieras o alrededor de la casa de los Leones.

Nota: Los precios de los alimentos pueden variar ligeramente según la temporada o si se trata de un evento especial en cada estadio mencionado.

