De los de Cochinita al Chicharrón de La Ramos: Las 5 comidas más emblemáticas para comer en estadios de México

Ir a un evento deportivo en México es tanto una gran experiencia por el espectáculo, así como, en lo gastronómico. Aquí tienes cinco de los antojitos más icónicos y tradicionales que se han convertido en un ritual obligatorio en los estadios en el país:

México vs Perú: GOLES, ATAJADAS y lo mejor de un PARTIDAZO | Resumen

1. Tacos de Cochinita Pibil (Estadio Alfredo Harp Helú – Diablos Rojos del México)

Inspirados en la tradición del Parque del Seguro Social y el Foro Sol, los tacos de cochinita son la joya de la corona en la casa de los Diablos Rojos de México en la LMB. Servidos con su respectiva cebolla morada curtida con habanero y guacamole, la fila para comprarlos es parte de la experiencia en el estadio.

En el Estadio Alfredo Harp Helú, los famosos tacos de cochinita pibil tienen un costo aproximado de:

Orden de 3 tacos: $60 a $70 MXN

Orden de 7 tacos: $120 a $130 MXN

2. Lonche: combinado o de pierna (Estadio Jalisco)

El precio de un lonche combinado o de pierna en las inmediaciones del Estadio Jalisco (como en los tradicionales Lonches el Pesebre situados sobre Avenida Fidel Velázquez) ronda entre los $80 MXN y $120 MXN, mientras que dentro de los estadios de la zona metropolitana los alimentos botana o sándwiches similares en eventos especiales varían de $160 MXN a $220 MXN.

3. Chicharrón de La Ramos (Estadio BBVA – Rayados de Monterrey)

En la Sultana del Norte, el Chicharrón de La Ramos es un mito urbano gastronómico. En el Estadio BBVA ("El Gigante de Acero"), este corte frito de prensado de carne de cerdo se vende en conos o charolas preparado con guacamole, salsa roja, queso fresco y limón para acompañar la cerveza fría durante el partido.

El Chicharrón de La Ramos preparado en el Estadio BBVA tiene un costo aproximado de $180 a $220 MXN.

El precio puede variar ligeramente según la presentación o el concesionario dentro del estadio:

Charola preparada: Trozos de chicharrón prensado de Carnes Ramos acompañados con guacamole, pico de gallo, salsa y totopos o tortillas.

Tacos de Chicharrón de Ramos: La orden (generalmente de 3 a 4 tacos) con sus complementos y salsas se ubica en el mismo rango de precio.

4. Hot Dogs Gigantes o "Dogo-Suares" (Estadio Fernando Valenzuela – Naranjeros de Hermosillo)

El beisbol en Hermosillo no se entiende sin sus legendarios hot dogs estilo sonorense. El pan suave abarca una salchicha envuelta en tocino, condimentada al gusto en barras libres de toppings que incluyen frijoles charros, guacamole, mayonesa, queso derretido, champiñones y una gran variedad de salsas picantes.

En el Estadio Fernando Valenzuela, la casa de los Naranjeros de Hermosillo, los legendarios Hot Dogs Gigantes (famosos por su barra libre de toppings y variantes como los estilo "Dogo-Suares") tienen los siguientes costos promedio:

Dogos Gigantes sencillos / tradicionales: $100 a $130 MXN

Dogos Especiales / Gigantes preparados (con queso derretido, tocino extra, champiñones o guisados extra): $140 a $180 MXN

TE PUEDE INTERESAR:



5. Tacos de Villamelón (Plaza de Toros México)

Es el taco insignia indiscutible ligado a la Plaza México. Nacidos en la famosa taquería El Villamelón (ubicada a unos pasos de la plaza desde hace más de siete décadas), estos tacos son una combinación de tres ingredientes fritos y sazonados en el comal: cecina, chicharrón prensado o crujiente y chorizo. Se sirven con una salsa verde o roja martajada muy picante y un toque de limón.

Los precios de los tacos varían según la especialidad y si se consumen dentro del local o por aplicación. Aproximadamente su costo está entre $38 y $65 pesos.

Nota: Los precios de los productos pueden variar ligeramente según la temporada o si se trata de un evento especial.