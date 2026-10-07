Rafael Márquez no gana en sus primeros cuatro partidos con la Selección Mexicana: así queda su arranque frente a otros técnicos

El comienzo de la era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana no ha sido como se esperaba o ilusionaba. El histórico ex capitán del conjunto azteca cerró su primera gira de partidos amistosos en esta Fecha FIFA sin conocer la victoria, acumulando un saldo de dos empates y dos derrotas en sus primeros cuatro encuentros, un registro que lo coloca directamente entre los peores debuts técnicos en la historia de México.

¡DURO GOLPE PARA MÉXICO! Chile CASTIGA a la Selección Mexicana | Resumen y Goles

Resumen de los primeros cuatro partidos dirigidos por Rafael Márquez

La gestión del Káiser de Michoacán comenzó con destellos de ilusión, pero rápidamente se topó con la realidad competitiva en canchas de Estados Unidos:

México 1-1 Colombia: En su presentación en el M&T Bank Stadium de Baltimore, la Selección Azteca rescató la paridad ante los cafeteros en un duelo trabado donde se vieron detalles diferentes al conjunto del Vasco Aguirre dejando buenas sensaciones.

En su presentación en el M&T Bank Stadium de Baltimore, la rescató la paridad ante los cafeteros en un duelo trabado donde se vieron detalles diferentes al conjunto del dejando buenas sensaciones. Perú 1-1 México: En Harrison, Nueva Jersey, los cartones volvieron a repetirse con un empate que dejó dudas sobre la generación de jugadas ofensivas, aunque se vio ya el toque de Rafa en el equipo.

En Harrison, Nueva Jersey, los cartones volvieron a repetirse con un empate que dejó dudas sobre la generación de jugadas ofensivas, aunque se vio ya el toque de Rafa en el equipo. Estados Unidos 3-0 México: El Clásico de la Concacaf pintó completamente de rojo y azul en Glendale, Arizona, propinándole a Márquez su primer duro revés y desnudando fallas defensivas con errores imperdonables, pero tuvo los primeros 25 minutos del juego agradables antes que llegara el primer tanto.

El Clásico de la Concacaf pintó completamente de rojo y azul en Glendale, Arizona, propinándole a Márquez su primer duro revés y desnudando fallas defensivas con errores imperdonables, pero tuvo los primeros 25 minutos del juego agradables antes que llegara el primer tanto. México 0-2 Chile: En su última prueba en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, el conjunto andino aprovechó los errores aztecas para sentenciar el 0-2 definitivo y redondear una dolorosa racha de ocho goles en contra y apenas dos a favor. Este duelo podemos señalar que fue el peor jugado de esta gira donde se vio la escuadra mexicana descoordinada y sin idea futbolística.

Así queda su arranque frente a otros técnicos

Con este pobre desempeño, el porcentaje de efectividad de Rafa Márquez se desploma en el arranque de su proceso, emulando los peores registros históricos de efectividad de banquillos anteriores como:

Rafael Márquez: 0G-2E-2P | 17% efectividad

Ignacio Trelles: 0G-2E-2P | 17% efectividad

Raúl Cárdenas: 0G-2E-2P | 17% efectividad

Ricardo La Volpe: 1G-2E-1P | 42% efectividad

José Antonio Roca: 1G-2E-1P | 42% efectividad

Manuel Lapuente: 2G-0E-2P | 50% efectividad

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¿Cuáles son los próximos partidos de Rafael Márquez con la Selección Mexicana?

El margen de error se acorta para el cuerpo técnico de Márquez. México tendrá que cambiar de página de inmediato para encarar sus próximos compromisos oficiales correspondientes a los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27 ante la Selección de Jamaica:

Partido de Ida: Martes 10 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional de Kingston, Jamaica.

Martes en el Estadio Nacional de Kingston, Jamaica. Partido de Vuelta: Martes 17 de noviembre de 2026 en el Estadio BBVA, en Monterrey, Nuevo León.

Esta serie de eliminación directa pondrá en juego el boleto al Final Four de la competencia.

