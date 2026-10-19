Prensa inglesa afirma que el Manchester City descenderá a la Championship por una deducción de puntos

El equipo del Manchester City enfrentará una histórica deducción de puntos que garantizará prácticamente su descenso automático de la Premier League a la Championship y según medios, como el Daily Mail, la cantidad de unidades sería tan severa que por lo menos estaría en esta división por dos temporadas, descartando por ahora una caída drástica hasta la League Two.

Aunque el club ha presentado recursos de apelación y niega categóricamente las acusaciones, la magnitud del caso amenaza con redefinir el mapa del futbol inglés.

La causa de la posible sanción al Manchester City

La severidad de la posible sanción radica en la gravedad de los cargos investigados por una comisión independiente. La Premier League acusó al Manchester City de 115 de los cuales es culpable en 114 infracciones financieras cometidas a lo largo de nueve temporadas (entre 2009 y 2018).

Entre las principales causas destacan:

Información financiera inexacta: Ocultar el origen real de sus ingresos, disfrazando presuntamente aportaciones financieras directas de los propietarios como contratos de patrocinio hinchados.

Ocultar el origen real de sus ingresos, disfrazando presuntamente aportaciones financieras directas de los propietarios como contratos de patrocinio hinchados. Pagos no declarados: Disimular los costos reales de los salarios de futbolistas y entrenadores.

Disimular los costos reales de los salarios de futbolistas y entrenadores. Infracción del Fair Play Financiero: Incumplir las normas de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR) de la Premier League y los reglamentos de licenciamiento de la UEFA .

Incumplir las normas de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR) de la y los reglamentos de licenciamiento de la . Falta de cooperación: Obstaculizar la investigación oficial del organismo inglés durante más de cuatro años.

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¿Qué otras sanciones podría enfrentar el equipo del Manchester City?

Medios mencionan que tendrá un castigo de entre 40 y 60 puntos restarían cualquier posibilidad de salvación matemática en la Premier League, relegándolos a la Championship. Sin embargo, el abanico de sanciones aplicables por la comisión independiente no se limita a la pérdida de unidades:

Expulsión directa de la liga: La Premier League tiene la potestad legal de despojar al club de su categoría de socio y expulsarlo por completo de la máxima división. Situación que se ve muy difícil que se haga. Multas económicas millonarias: Sanciones financieras sin tope establecido, además del pago obligado de los costos legales del proceso. Prohibición de fichajes: Suspensión o cancelación del registro de nuevos futbolistas durante varios mercados de pases. Despojo de títulos: Aunque es una medida extrema, la liga podría retirar retroactivamente los trofeos conquistados durante el periodo investigado.

El veredicto final y el proceso de apelaciones mantendrán en vilo a la Premier League en las próximas semanas.

