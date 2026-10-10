Checo Pérez lanza una advertencia sobre Cadillac tras su complicada clasificación en Singapur

Checo Pérez no ocultó su preocupación después de quedar eliminado en la primera ronda de clasificación del Gran Premio de Singapur. El mexicano terminó vigésimo y reconoció que Cadillac enfrenta problemas importantes que le impiden competir con algunas de las escuderías que también luchan en la parte baja de la parrilla.

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Checo arrancará desde la posición 19 este domingo, beneficiado por la penalización que deberá cumplir George Russell. Sin embargo, el resultado no refleja por completo la frustración del piloto mexicano, quien aseguró haber realizado una de sus mejores vueltas en Marina Bay sin conseguir acercarse a sus rivales.

El problema, explicó, no está únicamente relacionado con la potencia del motor.

The stewards judged that Perez was at fault for this crash with Stroll https://t.co/gWb9iouCO5 — Cadillac F1 News (@CadillacF1News_) October 10, 2026

¿Qué problemas tiene el Cadillac de Checo Pérez?

Después de la clasificación, Pérez reconoció que equipos como Aston Martin y Williams han conseguido avances mucho mayores durante la temporada.

El mexicano explicó que las principales limitaciones de su monoplaza están relacionadas con la carga aerodinámica y el comportamiento mecánico, especialmente la suspensión y la capacidad del automóvil para absorber las irregularidades del circuito.

Estas dificultades resultan especialmente costosas en Singapur, donde los pilotos necesitan precisión para atacar las curvas y confianza para acercarse a los muros.

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Checo también destacó que el equipo todavía tiene mucho trabajo por delante si prtende reducir la diferencia con sus competidores durante 2027.

La jornada del sábado ya había comenzado de manera complicada. Pérez abandonó la carrera Sprint después de un contacto con Lance Stroll, mientras que su compañero Valtteri Bottas tampoco consiguió terminar la prueba.

Posteriormente, Cadillac trabajó para reparar ambos monoplazas antes de la clasificación, aunque los resultados confirmaron que el equipo sigue lejos del rendimiento necesario para pelear regularmente por los puntos.

A pesar del panorama, Pérez destacó el esfuerzo realizado al volante y dejó claro que, desde su perspectiva, había conseguido aprovechar prácticamente todo el potencial disponible.