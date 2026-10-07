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Checo Pérez volverá a correr en México: dónde y cuánto cuestan los boletos para verlo

El piloto tendrá una exhibición gratuita y después participará en la fecha capitalina de la Fórmula 1

Checo Pérez volverá a correr en México: dónde y cuánto cuestan los boletos para verlo
Checo Pérez volverá a correr en México: dónde y cuánto cuestan los boletos para verlo|Sergio Pérez

Escrito por: José Alejandro | DR

Sergio "Checo" Pérez regresará a la actividad en el país durante la semana del Gran Premio de la Ciudad de México 2026. El piloto, quien tiene su LEGO, tendrá una aparición especial con Cadillac en Paseo de la Reforma y, días después, disputará la competencia oficial en el Autódromo Hermanos Rodríguez, evento para el que ya están a la venta los boletos para verlo.

Show Run de Checo Pérez

El miércoles 28 de octubre de 2026, Cadillac Formula 1 Team y el Gran Premio de la Ciudad de México tendrán una exhibición pública sobre Paseo de la Reforma, donde Sergio conducirá un monoplaza de la escudería estadounidense. El recorrido tendrá lugar en una de las principales avenidas de la capital a las 10 de la mañana.

Checo Pérez boletos México
Pérez regresará a la actividad en el país durante la semana del Gran Premio de la Ciudad de México 2026.|Sergio Pérez

El trazado abarcará entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. Al evento gratuito se espera una asistencia superior a 100 mil personas, en la actividad que forma parte de los festejos por los 300 Grandes Premios que sumará Sergio en la F1.

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Boletos y fecha para el GP de México

El Gran Premio de la Ciudad de México será este 30 de octubre y 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La jornada principal será el domingo y marcará el regreso del piloto tapatío a una competencia oficial de Fórmula 1 frente a la afición nacional, ahora como integrante de Cadillac.

Los boletos aparecen desde los 3,900 pesos, mientras que los espacios de mayor costo alcanzaron cifras superiores a 30 mil pesos. Para las personas que se quieren ubicar en la Grada 4, tiene un valor de 9 mil pesos, más cargos por servicio. El pase incluye un kit con gorra oficial autografiada, lanyard y morral alusivos al piloto mexicano.

"Checo" regresa al GP de México tras un año de ausencia, ya que en 2025 no participó tras ser despedido de Red Bull. Ahora, volverá a participar en el país, pero en esta ocasión con Cadillac.

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TAG Automovilismo Checo Pérez Cadillac F1

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