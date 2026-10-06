Regresa el GP de Singapur, escenario de una de las mejores carreras de Checo Pérez en Fórmula 1

La Fórmula 1 vuelve a encender las luces de Marina Bay. El Gran Premio de Singapur se disputará del 9 al 11 de octubre y para Sergio “Checo” Pérez significará regresar al escenario de una de las actuaciones más recordadas de su carrera.

Te puede interesar: "Ha sido como si estuvieras en el karting de alquiler": Checo Pérez destroza a la Fórmula 1 tras Sepang

Esta vez llegará vestido con los colores de Cadillac, pero es inevitable mirar cuatro años atrás. El 2 de octubre de 2022, cuando todavía corría para Red Bull, el mexicano ganó una carrera que tuvo prácticamente de todo: lluvia, accidentes, autos de seguridad y la presión constante de Charles Leclerc.

Checo arrancó segundo, apenas detrás del Ferrari del monegasco. La diferencia desapareció prácticamente de inmediato. Pérez reaccionó mejor cuando se apagaron los semáforos, llegó por delante a la primera curva y tomó un liderato que ya no entregaría.

Un 2 de octubre de 2022, @schecoperez ganó en Singapur bajo la lluvia, aguantando a Leclerc en cada relanzamiento. 🏆 Tenía una penalización de 5 segundos encima, así que la borró con más de 7 segundos de ventaja en meta. 🇲🇽 Así fue la victoria de #El11QueNosUne. https://t.co/K0qZRuA1z9 — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 2, 2026

¿Cómo ganó Checo Pérez el GP de Singapur 2022?

La carrera comenzó con más de una hora de retraso por la fuerte lluvia y Marina Bay se convirtió en una prueba de supervivencia. En un circuito urbano, mojado y con los muros esperando cualquier error, Checo mantuvo el control mientras varios pilotos sufrían incidentes.

El momento más complicado llegó después del último Safety Car. Leclerc se pegó al Red Bull y durante varias vueltas amenazó con quitarle el primer lugar. Pérez resistió y, cuando recibió la información de que era investigado por alejarse demasiado del auto de seguridad, cambió el objetivo: necesitaba construir una ventaja suficiente para proteger la victoria. Y lo consiguió.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Se confirma que Sergio Pérez correrá con su auto de Fórmula Uno en Reforma; conoce día y hora

Checo cruzó la meta 7.595 segundos por delante de Leclerc. Posteriormente recibió una sanción de cinco segundos, pero conservó el triunfo por una diferencia oficial de 2.595 segundos. Fue su cuarta victoria en Fórmula 1 y una actuación que Christian Horner, entonces jefe de Red Bull, consideró la mejor de su carrera hasta ese momento.

Cuatro años después, el escenario vuelve a estar listo. Singapur recibirá este fin de semana a la Fórmula 1 y Pérez regresará a Marina Bay, ahora con Cadillac y en circunstancias completamente distintas.

El auto cambió. El objetivo también. Pero para Checo, Singapur siempre tendrá un significado especial.