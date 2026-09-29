ÚLTIMA HORA: Se confirma que Sergio Pérez correrá con su auto de Fórmula Uno en Reforma; conoce día y hora

El mexicano Sergio Pérez volverá a tomar las calles de la Ciudad de México con un auto de Fórmula 1. El piloto jalisciense participará en un Show Run de Cadillac sobre Paseo de la Reforma, en la semana del Gran Premio de la Ciudad de México.

La exhibición será gratuita y marcará el reencuentro de Checo con los aficionados capitalinos después de su ausencia en la edición de 2025, tras dejar su asiento en Red Bull al finalizar la temporada 2024.

Checo toma las calles de la Ciudad de México este 28 de Octubre.



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A return like no other.



Checo takes the streets of Mexico City on October 28. Lock in your updates via link in bio. pic.twitter.com/GJPQhRI8Mo — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 29, 2026

El evento es organizado en conjunto por Cadillac, el Gobierno de la Ciudad de México y Grupo CIE, promotor del Gran Premio de México de Fórmula 1.

El Show Run tendrá además un significado especial para Pérez, ya que se realizará como parte de la celebración por sus 300 carreras disputadas en la Fórmula 1.

Fecha y horario para ver el Show Run de Checo

El Show Run de Cadillac con Sergio Pérez se realizará el miércoles 28 de octubre a partir de las 10:00 horas.

El trazado temporal estará instalado sobre Paseo de la Reforma, con el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora como principales puntos de referencia para los aficionados.

La exhibición permitirá a los seguidores mexicanos volver a ver a Pérez al volante de un monoplaza de Fórmula 1 en la capital del país.

Reforma ya ha recibido autos de Fórmula 1

La presencia de un monoplaza en Paseo de la Reforma no será inédita. La avenida ya ha sido escenario de exhibiciones relacionadas con el Gran Premio de México, que han acercado los autos de Fórmula 1 a miles de aficionados fuera del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los llamados Show Run se han convertido en parte de la promoción del Gran Premio en la Ciudad de México y han permitido que pilotos y escuderías lleven los monoplazas a espacios emblemáticos de la capital.

En esta ocasión, Cadillac llevará por primera vez su Show Run a la Ciudad de México y tendrá como protagonista a Pérez, quien regresará a las calles de su país después de un año de ausencia.