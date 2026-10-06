Valtteri Bottas elige una insólita forma de viajar al GP de Singapur de la Fórmula 1

Valtteri Bottas decidió que para llegar al próximo Gran Premio de Fórmula 1 no necesitaba un avión. Ni siquiera un automóvil.

Y es que el piloto de Cadillac emprendió un recorrido de aproximadamente 350 kilómetros en bicicleta desde el circuito de Sepang, en Malasia, hasta Singapur, donde este fin de semana se disputará la siguiente fecha del campeonato.

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El finlandés comenzó el trayecto el domingo por la noche después de su abandono en la carrera disputada en Sepang y pretende completar la distancia en aproximadamente tres días.

Su objetivo es sencillo: estar en Singapur antes de los compromisos obligatorios con los medios programados para el jueves.

Yea I’m riding to Singapore 🚲 On the gravel roads less travelled with my new @canyon_bikes Grail CFR. See you there 🇸🇬 https://t.co/jFKZCM6Vnq — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) October 5, 2026

Bottas recorrerá 350 kilómetros antes del GP de Singapur

La aventura no es simplemente una pequeña rodada entre carreras. Bottas decidió realizar el trayecto hacia el sur por etapas y completar los aproximadamente 350 kilómetros que separan Sepang de Singapur utilizando únicamente la bicicleta.

El ciclismo forma parte importante de la preparación y vida personal del finlandés. Bottas participa habitualmente en pruebas de esta disciplina y su pareja, Tiffany Cromwell, compite profesionalmente en ciclismo de ruta y gravel.

Sin embargo, realizar un recorrido de esta magnitud entre dos fines de semana consecutivos de Fórmula 1 convierte la aventura en algo completamente diferente.

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Una carrera contra el reloj antes de volver al Cadillac

Bottas no puede tomarse demasiado tiempo. Los compromisos con los medios comienzan el jueves y la actividad en pista del GP de Singapur arranca el viernes 9 de octubre.

Por eso, Cadillac espera que complete el recorrido en tres días. Una vez que llegue a Marina Bay tendrá que guardar nuevamente la bicicleta y regresar a su trabajo habitual.

El próximo viernes comenzará la actividad de uno de los fines de semana más exigentes del calendario, el Gran Premio de Singapur.