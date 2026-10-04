“Ha sido como si estuvieras en el karting de alquiler": Checo Pérez destroza a la Fórmula 1 tras Sepang

Sergio ‘Checo’ Pérez terminó molesto tras lo ocurrido en el Circuito Internacional de Sepang. El piloto mexicano lanzó una fuerte crítica contra la Fórmula 1 después de un problema que alteró el inicio de la carrera y afectó a varios competidores. Su comparación con los karts de alquiler dejó en claro cómo vivió el momento desde su Cadillac.

El episodio sucedió este domingo 4 de octubre durante el Gran Premio de Bahréin en Malasia. Aunque la competencia finalmente pudo disputarse, las fallas previas a la salida provocaron cuestionamientos sobre el funcionamiento de los actuales monoplazas. Pérez fue una de las voces que señalaron lo ocurrido.

¿Qué dijo Checo Pérez contra la Fórmula 1 tras Sepang?

El mexicano comparó la pérdida de potencia con estar en un kart de alquiler cuando termina el tiempo disponible para conducir. Su molestia tenía un motivo concreto: el auto no respondía como debía cuando intentaba acelerar.

“Pisabas a fondo y acelerabas y no llegaba nada”, explicó Checo. El piloto de Cadillac consideró que la categoría deberá aprender de este episodio, pero calificó lo sucedido como “totalmente inaceptable” para el deporte.

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La crítica surgió después de que varios coches tuvieran dificultades para circular durante las vueltas de formación. El mexicano estuvo entre los afectados por una falla que también complicó a pilotos de otras escuderías.

¿Por qué fallaron los autos de Fórmula 1 en Sepang?

La lluvia ya había obligado a retrasar unos 40 minutos el inicio de la competencia. Cuando los monoplazas salieron detrás del coche de seguridad, apareció un problema adicional: algunos comenzaron a perder potencia y otros terminaron detenidos.

Según la explicación de la FIA, coincidieron bajas revoluciones del motor, condiciones de poco agarre, ajustes de gestión de energía para lluvia y la configuración de los sectores de Sepang.

Esa combinación provocó una pérdida de potencia involuntaria. La situación obligó a interrumpir el procedimiento de salida y trabajar en una solución antes de iniciar la carrera.

¿Qué hizo la FIA para solucionar el problema?

La respuesta fue una actualización del software distribuida a todos los equipos. El cambio eliminó una restricción de energía en los sectores afectados para que las escuderías pudieran realizar los ajustes necesarios.

La FIA reconoció que el problema no había sido detectado durante las pruebas ni en las vueltas hacia la parrilla. Por ello, anunció una revisión completa junto con los equipos y los fabricantes de las unidades de potencia.

Ese es uno de los puntos centrales del episodio: fue necesario modificar el software de los autos para resolver una falla que había alterado el comienzo de la competencia.