Checo Pérez revela cuánto le falta a Cadillac para competir en Fórmula 1 y manda un mensaje rumbo a 2027

Checo Pérez volvió a quedarse lejos de los puntos en la Fórmula 1. El mexicano terminó en la posición 17 del Gran Premio de Singapur 2026, un resultado que volvió a exhibir las dificultades de Cadillac para competir contra las escuderías de la zona media. Sin embargo, después de la carrera, el tapatío dejó una reflexión que permite entender dónde se encuentra realmente el proyecto estadounidense.

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Pérez reconoció que Cadillac necesita mejorar entre uno y 1.5 segundos por vuelta para comenzar a disputar posiciones con mayor regularidad. Una diferencia considerable en una categoría donde unas cuantas décimas pueden separar a varios monoplazas durante una sesión de clasificación.

El piloto mexicano también destacó que, pese a las limitaciones de rendimiento, la escudería ha conseguido avances importantes en su funcionamiento interno. Para Checo, el equipo comienza a consolidarse desde el punto de vista operativo, aunque todavía necesita un automóvil mucho más competitivo.

Day by day, we keep pushing 📈 https://t.co/o8guCeYl86 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 11, 2026

¿Qué dijo Checo Pérez después del Gran Premio de Singapur?

Tras finalizar la competencia en Marina Bay, Pérez fue contundente al identificar la principal necesidad de Cadillac.

“Creo que lo único que necesitamos es un auto rápido. En este momento, creo que el equipo se está volviendo muy fuerte desde el punto de vista operativo”, explicó el mexicano.

Checo también aseguró que durante prácticamente toda la carrera condujo cerca del límite del monoplaza, sin que eso fuera suficiente para acercarse a sus rivales.

Sus declaraciones reflejan una realidad complicada: el equipo puede mejorar sus procedimientos, estrategias y ejecución drante los fines de semana, pero necesita dar un salto técnico para transformar ese progreso en resultados.

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Cadillac ya mira hacia la temporada 2027

Pérez mantiene una perspectiva optimista respecto al futuro de la escudería y considera que el trabajo realizado durante su primera temporada puede convertirse en una base importante para 2027.

Mientras tanto, Cadillac todavía tiene seis Grandes Premios por disputar en 2026, incluido el de México, donde Checo volverá a correr frente a su afición.

El desafío será encontrar mejoras que permitan reducir la distancia con sus competidores.