CU es la verdadera casa de Cruz Azul tras el empate con Pumas y este récord lo demuestra

Cruz Azul rescató un empate ante Pumas en la Jornada 11 del Apertura 2026. El equipo de Joel Huiqui logró remontar una diferencia de dos goles, aprovechando el hombre de más debido a la expulsión de César Huerta en el minuto 35 de partido. El encuentro finalizó en empate 3 a 3 y La Máquina logró estirar una racha muy positiva en Ciudad Universitaria.

Con el empate ante Pumas, Cruz Azul consiguió estirar su invicto a 31 partidos consecutivos sin conocer la derrota en el Estadio Olímpico Universitario. De esta manera, el cuadro cementero acumula 22 partidos ganados y 9 empatados en dicho recinto, con un saldo de 65 goles a favor y 26 en contra. La Máquina disfruta de jugar en CU y la estadística lo refleja.

¿Por qué Cruz Azul tiene un invicto tan largo en CU?

La explicación está en que Cruz Azul también utilizó el Estadio Olímpico Universitario como su casa. Durante 2025, La Máquina disputó sus partidos como local en dicho recinto y terminó el año sin conocer la derrota en esa cancha. Por lo tanto, la racha incluye encuentros frente a distintos rivales y no solamente sus visitas a Pumas.

El cuadro cementero encontró en Ciudad Universitaria una fortaleza tanto en la Liga BBVA MX como en la Copa de Campeones de Concacaf. Aunque después cambió de estadio, los resultados conseguidos durante su estancia en CU ayudan a explicar por qué acumula tantos partidos sin perder en el inmueble.

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Cruz Azul se alista para su próximo partido en el Apertura 2026

Tras rescatar el empate frente a Pumas, Cruz Azul tendrá que enfocarse en su siguiente compromiso. El equipo de Joel Huiqui recibirá a FC Juárez el sábado 17 de octubre, en el Estadio Banorte, como parte de la Jornada 12 del Apertura 2026. La Máquina buscará regresar al triunfo ante los Bravos.

Posteriormente, el conjunto celeste afrontará dos encuentros consecutivos fuera de casa. Primero visitará a Pachuca el miércoles 21 de octubre y después se medirá con Querétaro el domingo 25, en una semana que puede ser importante para sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.