Chivas aún aspira al liderato: estos son los partidos que le quedan en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX entra en su fase definitiva y el Club Deportivo Guadalajara se prepara para disputar los últimos encuentros de la fase regular.

Con el cierre del campeonato en puerta, el equipo tapatío mantiene el objetivo de asegurar la mayor cantidad de puntos posibles para definir su posición en la tabla general antes del inicio de la Liguilla.

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El camino de Chivas rumbo a la Liguilla

Los dirigidos por Gabriel Milito buscan consolidar su proyecto tras varias temporadas en lo alto de la Liga MX. Antes del inicio de la Jornada 14, el conjunto rojiblanco se ubica en el segundo lugar de la clasificación general con 24 puntos, ubicándose por debajo del Club América. Ahora, tendrán que enfrentar un calendario complicado rumbo a la Liguilla del Apertura 2026, con cuatro compromisos restantes en los que se medirán ante rivales que también pelean por un lugar en la siguiente ronda.

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Los rivales del Guadalajara en el cierre del torneo

El primer compromiso de esta recta final está programado para la Jornada 14, cuando la escuadra rojiblanca viaje a Nuevo León para enfrentarse a los Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio BBVA el próximo sábado 24 de octubre.

Una semana después, la actividad regresará a territorio jalisciense para la Jornada 15. En dicha fecha, el Guadalajara recibirá al Atlante en el Estadio Akron el sábado 31 de octubre.

Para la penúltima semana del torneo regular, correspondiente a la Jornada 16, el equipo tendrá que salir nuevamente de casa. El domingo 8 de noviembre realizarán la visita al Estadio Nou Camp para disputar su encuentro frente al Club León.

Finalmente, el calendario de la fase regular concluirá en calidad de local durante la Jornada 17. El domingo 22 de noviembre, el Estadio Akron será el escenario para el duelo contra Cruz Azul, un partido que cerrará la participación del equipo en esta etapa del Apertura 2026 y determinará su clasificación final.

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