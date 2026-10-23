Liga MX CONFIRMA reestructuración total en las reglas y evaluación del arbitraje en busca de unificar criterios

El comisionado de la Liga MX, Mikel Arriola, pidió a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a la Comisión de Árbitros trabajar en conjunto para fortalecer el desempeño del arbitraje en el país. Esta instrucción funciona como un complemento a los cambios recientes dentro de la estructura del torneo, los cuales buscan consolidar una administración más transparente y participativa.

Luego de sumar cuatro nuevos comités para agilizar la toma de decisiones, la directiva ahora pone su atención en los silbantes. El propósito central de este plan es que el trabajo en la cancha sea más ordenado, claro y mantenga una comunicación directa con las instituciones deportivas.

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Los ejes para actualizar el arbitraje nacional

Para lograr estos cambios, se implementará un esquema que tomará en cuenta el desempeño en los partidos y los avances en la certificación internacional. Estos factores se utilizarán como los principales indicadores para definir el proceso de designación arbitral semana a semana, priorizando el buen rendimiento.

De igual forma, se trabajará en la unificación de los criterios arbitrales para que los clubes sepan exactamente qué esperar de las marcaciones durante los encuentros. Estos lineamientos se enseñarán de forma continua a los silbantes durante sus procesos de capacitación y se compartirán de manera oficial con los equipos.

Otro aspecto técnico del plan consiste en aplicar un formato estándar para redactar el reporte arbitral al final de cada juego. La intención es que cualquier incidente o falta de disciplina en el terreno de juego se registre bajo un mismo modelo, evitando confusiones y manteniendo el orden administrativo.

Además, se formará el nuevo Comité Técnico de Arbitraje, una mesa de diálogo permanente donde participarán los clubes, personal de la comisión y asesores independientes. Este grupo servirá para escuchar diferentes perspectivas institucionales y mejorar la relación entre todas las partes involucradas.

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Reportes de avance y seguimiento constante

Para garantizar que estas medidas se ejecuten correctamente en el corto plazo, tanto la FMF como el área encargada del arbitraje tendrán la obligación de entregar informes de manera permanente al comisionado para documentar el progreso de cada rubro.

La directiva del torneo reiteró que apoyará este proyecto de forma cotidiana, estableciendo que invertir en la mejora y el desarrollo constante de los recursos humanos es el factor más importante para que el futbol mexicano logre sus metas institucionales.

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