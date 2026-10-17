Chivas suma REFUERZO clave para enfrentar a Tigres en la Jornada 12 del Apertura 2026

Hoy, sábado 17 de octubre, el Club Deportivo Guadalajara recibe a los Tigres de la UANL en la cancha del Estadio Akron, en partido correspondiente a la Jornada 12 del torneo Apertura 2026.

Tras dar a conocer la lista final de jugadores, el cuerpo técnico de Gabriel Milito confirmó la disponibilidad del defensor Diego Campillo.

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El jugador se mantenía en duda tras abandonar el partido de la jornada pasada frente a Atlas, por un pisotón en el pie derecho, zona donde presentaba antecedentes de fractura en el quinto metatarsiano. Tras los estudios, se descartó una nueva ruptura ósea, evitando así el paso por el quirófano y una baja estimada de 3 a 4 meses.

Una vez que cedió la inflamación y los estudios de imagen descartaron daños secundarios en ligamentos o músculos, el cuerpo médico autorizó su participación, por lo que fue incluido en la convocatoria definitiva para el duelo de esta tarde.

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Lista de convocados de Chivas para la Jornada 12 del Apertura 2026

Raúl Rangel

Óscar Whalley

*Diego Campillo*

Luis Rey

Brian González

Ángel Chávez

Carlos Hernández

Brian Gutiérrez

Richard Ledezma

Efraín Álvarez

Ángel Sepúlveda

Rubén González

Hugo Camberos

Ricardo Marín

Jonathan Pérez

Daniel Aguirre

Santiago Sandoval

Jordan Carrillo

Roberto Alvarado

Leonel Calderón

Samir Inda

Jesús Hernández

🇦🇹 ¡Los convocados para el partido ante Tigres! 👇🏼 https://t.co/eEnDDt8xvq — CHIVAS (@Chivas) October 17, 2026

Fecha y hora exacta para ver el Chivas vs Tigres

El partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 en el Estadio Akron está programado para arrancar este sábado 17 de octubre a la hora exacta de las 17:07 horas (tiempo del centro de México).

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