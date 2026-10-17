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Chivas suma REFUERZO clave para enfrentar a Tigres en la Jornada 12 del Apertura 2026

El Rebaño Sagrado dio a conocer la convocatoria para la Jornada 12 cuando reciba a Tigres, y el cuerpo técnico de Gabriel Milito recibió una gran noticia

Gabriel Milito lo rechazó, no para de marcar goles y Chivas puede tenerlo gratis el Clausura 2027

Escrito por: Sebastian Cortés

Hoy, sábado 17 de octubre, el Club Deportivo Guadalajara recibe a los Tigres de la UANL en la cancha del Estadio Akron, en partido correspondiente a la Jornada 12 del torneo Apertura 2026.

Tras dar a conocer la lista final de jugadores, el cuerpo técnico de Gabriel Milito confirmó la disponibilidad del defensor Diego Campillo.

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El jugador se mantenía en duda tras abandonar el partido de la jornada pasada frente a Atlas, por un pisotón en el pie derecho, zona donde presentaba antecedentes de fractura en el quinto metatarsiano. Tras los estudios, se descartó una nueva ruptura ósea, evitando así el paso por el quirófano y una baja estimada de 3 a 4 meses.

Una vez que cedió la inflamación y los estudios de imagen descartaron daños secundarios en ligamentos o músculos, el cuerpo médico autorizó su participación, por lo que fue incluido en la convocatoria definitiva para el duelo de esta tarde.

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Lista de convocados de Chivas para la Jornada 12 del Apertura 2026

  • Raúl Rangel
  • Óscar Whalley
  • *Diego Campillo*
  • Luis Rey
  • Brian González
  • Ángel Chávez
  • Carlos Hernández
  • Brian Gutiérrez
  • Richard Ledezma
  • Efraín Álvarez
  • Ángel Sepúlveda
  • Rubén González
  • Hugo Camberos
  • Ricardo Marín
  • Jonathan Pérez
  • Daniel Aguirre
  • Santiago Sandoval
  • Jordan Carrillo
  • Roberto Alvarado
  • Leonel Calderón
  • Samir Inda
  • Jesús Hernández

Fecha y hora exacta para ver el Chivas vs Tigres

El partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 en el Estadio Akron está programado para arrancar este sábado 17 de octubre a la hora exacta de las 17:07 horas (tiempo del centro de México).

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