HORA EXACTA para ver Cruz Azul vs FC Juárez por la jornada 12 del Apertura 2026; estaciones de transporte público cercanas al Estadio Banorte

Este sábado 17 de octubre, Cruz Azul recibe a FC Juárez en la cancha del Estadio Banorte para disputar el encuentro correspondiente a la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. La hora exacta para vivir este partido será a las 21:10 horas (tiempo del centro de México).

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El presente de Cruz Azul

La Máquina encara esta jornada luego de tres fechas seguidas sin sumar de a tres, tras perder 1-0 frente a Monterrey y empatar con idéntico marcador de 3-3 ante Toluca y Pumas.

Pese a esta racha, La Máquina se mantiene en el séptimo peldaño de la tabla general con 17 unidades y una ofensiva que registra 22 goles a favor. Una victoria esta noche como local es clave para las aspiraciones del cuadro cementero de afianzarse en zona de Liguilla directa y continuar en la defensa de su título en busca del bicampeonato.

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FC Juárez y su etapa con Gustavo Lema

Tras un inicio de torneo en el que solo han podido cosechar 4 puntos de 33 posibles, Gustavo Lema asumió las riendas del equipo en sustitución de Pedro Caixinha. Ubicados en el decimoctavo puesto de la clasificación y tras empatar 1-1 frente a Xolos en la fecha pasada, los Bravos intentarán sumar por primera vez fuera de casa en el certamen para comenzar a salir del fondo de la tabla.

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Estaciones de transporte público cercanas al Estadio Banorte

Para llegar al Estadio Banorte en transporte público, la vía más directa es el Tren Ligero. Este servicio parte de la terminal Tasqueña (con conexión a la Línea 2 del Metro) y te deja en la estación Estadio Azteca, ubicada justo frente al puente peatonal que conecta con la explanada principal del inmueble.

Otra opción ágil es el Trolebús a través de la Línea 12 (Perisur - Tasqueña) y la Línea 14 (Metro Universidad - Huipulco), las cuales tienen parada a unos pasos de los accesos. Ambas rutas son ideales para quienes transbordan desde la Línea 3 del Metro o desde la estación Perisur de la Línea 1 del Metrobús.

Sobre Calzada de Tlalpan también circulan rutas de RTP y transporte concesionado que bajan frente al recinto. Si al finalizar el partido la estación principal del Tren Ligero está saturada, las estaciones contiguas Huipulco y El Vergel se encuentran a 10 minutos caminando y agilizan la salida.

Recuerda que para ingresar al Metro, Tren Ligero, Trolebús y Metrobús es necesario contar con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) con saldo o utilizar pago sin contacto con tarjetas bancarias y celular.

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