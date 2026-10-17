Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

HORA EXACTA para ver Cruz Azul vs FC Juárez por la jornada 12 del Apertura 2026; estaciones de transporte público cercanas al Estadio Banorte

El histórico Estadio Banorte vivirá un enfrentamiento de alto voltaje, cuando La Máquina reciba a los Bravos de Juárez en acciones de la Jornada 12 del Apertura 2026

Estadio Banorte 2026

Escrito por: Sebastian Cortés

Este sábado 17 de octubre, Cruz Azul recibe a FC Juárez en la cancha del Estadio Banorte para disputar el encuentro correspondiente a la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. La hora exacta para vivir este partido será a las 21:10 horas (tiempo del centro de México).

Te puede interesar: HORA EXACTA para ver Toluca vs Atlético de San Luis por la jornada 12 del Apertura 2026; ¿cómo llegar al Estadio Nemesio Diez en transporte público?

El presente de Cruz Azul

La Máquina encara esta jornada luego de tres fechas seguidas sin sumar de a tres, tras perder 1-0 frente a Monterrey y empatar con idéntico marcador de 3-3 ante Toluca y Pumas.

Pese a esta racha, La Máquina se mantiene en el séptimo peldaño de la tabla general con 17 unidades y una ofensiva que registra 22 goles a favor. Una victoria esta noche como local es clave para las aspiraciones del cuadro cementero de afianzarse en zona de Liguilla directa y continuar en la defensa de su título en busca del bicampeonato.

Te puede interesar: Kevin Mier hará historia con Cruz Azul: el logro que lo acercaría a la leyenda celeste

FC Juárez y su etapa con Gustavo Lema

Tras un inicio de torneo en el que solo han podido cosechar 4 puntos de 33 posibles, Gustavo Lema asumió las riendas del equipo en sustitución de Pedro Caixinha. Ubicados en el decimoctavo puesto de la clasificación y tras empatar 1-1 frente a Xolos en la fecha pasada, los Bravos intentarán sumar por primera vez fuera de casa en el certamen para comenzar a salir del fondo de la tabla.

Te puede interesar: Valencia vs Athletic Club: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 17 de octubre, partido de la Jornada 9 de LaLiga; el debut del Vasco Aguirre en el Mestalla y marcador online

Estaciones de transporte público cercanas al Estadio Banorte

Para llegar al Estadio Banorte en transporte público, la vía más directa es el Tren Ligero. Este servicio parte de la terminal Tasqueña (con conexión a la Línea 2 del Metro) y te deja en la estación Estadio Azteca, ubicada justo frente al puente peatonal que conecta con la explanada principal del inmueble.

Otra opción ágil es el Trolebús a través de la Línea 12 (Perisur - Tasqueña) y la Línea 14 (Metro Universidad - Huipulco), las cuales tienen parada a unos pasos de los accesos. Ambas rutas son ideales para quienes transbordan desde la Línea 3 del Metro o desde la estación Perisur de la Línea 1 del Metrobús.

Sobre Calzada de Tlalpan también circulan rutas de RTP y transporte concesionado que bajan frente al recinto. Si al finalizar el partido la estación principal del Tren Ligero está saturada, las estaciones contiguas Huipulco y El Vergel se encuentran a 10 minutos caminando y agilizan la salida.

Recuerda que para ingresar al Metro, Tren Ligero, Trolebús y Metrobús es necesario contar con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) con saldo o utilizar pago sin contacto con tarjetas bancarias y celular.

Te puede interesar: ¡ATENCIÓN! Club América busca trabajador y abre una oportunidad para sus aficionados

Tags relacionados
Cruz Azul FC Juárez

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

BORREGOS CEM VS LINCES UVM EN VIVO.png

ONEFA|Borregos CEM vs Linces UVM

Ver en vivo
12:55 p. m.
MINEIRO VS CORITIBA FECHA.png

Brasileirao| ⁠Mineiro vs Coritiba

3:25 p. m.
São Paulo vs Vasco da Gama FECHA.png

Brasileirao| ⁠São Paulo vs Vasco da Gama

6:01 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca | Ángel ‘Camaleón’ Ayala vs Rubén Lezama

11:01 p. m.
Fluminense vs Santos FECHA.png

Brasileirao| ⁠⁠Fluminense vs Santos

12:55 p. m.
18 OCT
Bahía vs Flamengo FECHA.png

Brasileirao| ⁠Bahía vs Flamengo

3:25 p. m.
18 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
19 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
19 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
19 OCT
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
19 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
19 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
20 OCT
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
20 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
20 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
21 OCT