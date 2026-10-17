HORA EXACTA para ver Toluca vs Atlético de San Luis por la jornada 12 del Apertura 2026; ¿cómo llegar al Estadio Nemesio Diez en transporte público?

Hoy sábado 17 de octubre, la HORA EXACTA para vivir las emociones de la Jornada 12 entre Toluca y Atlético de San Luis será en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), desde la cancha del Estadio Nemesio Diez en el Apertura 2026.

El conjunto escarlata llega a este compromiso ubicado en el tercer lugar de la tabla general con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y tres derrotas en once fechas disputadas. En la jornada anterior, los Diablos Rojos cayeron por marcador de 3-2 en su visita a los Tigres de la UANL, por lo que buscarán sumar de nuevo frente a su afición para mantenerse en los primeros puestos de la clasificación, respaldados por una ofensiva que registra 25 goles a favor en lo que va del certamen.

Por su parte, el cuadro potosino encara la visita a territorio mexiquense desde la decimoquinta posición general con 12 unidades, tras acumular tres triunfos, tres igualadas y cinco descalabros. En su más reciente aparición dentro de la Jornada 11, el equipo rojiblanco perdió 1-2 en condición de local frente a Santos Laguna.

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¿Cómo llegar al Estadio Nemesio Diez en transporte?

Para trasladarse en transporte público desde la Ciudad de México hasta el Estadio Nemesio Diez (ubicado en Av. Constituyentes Pte. 1000, Toluca), la alternativa más directa consiste en combinar la Línea 1 del Metro con el Tren Interurbano "El Insurgente". El punto de partida es el CETRAM Observatorio, donde se aborda el tren con destino a la estación Toluca Centro; este recorrido tiene una duración aproximada de 54 a 60 minutos y un costo de $90 MXN, los cuales pueden cubrirse mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada o directamente en taquilla.

Al descender en la estación Toluca Centro, existen dos opciones para completar el trayecto hacia el inmueble escarlata. Quienes opten por taxi o servicios de aplicación (Uber o Didi) harán un recorrido de 10 a 15 minutos con una tarifa estimada de $60 a $90 MXN, recomendando fijar el descenso en el cruce de Valentín Gómez Farías y 23 de Septiembre, o bien a la altura de la Sala Felipe Villanueva.

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Como alternativa en transporte local, al salir de la estación se puede tomar un autobús con dirección al Cosmovitral, bajar sobre la calle Morelos y caminar hacia la izquierda rumbo a la Sala Felipe Villanueva para llegar al recinto en unos 15 minutos.

Por su parte, los aficionados que ya se encuentren en la capital mexiquense y partan desde la Terminal de Autobuses de Toluca pueden dirigirse a la intersección de Av. 5 de Mayo y la calle Urawa para abordar un camión de la línea STUT con ruta hacia Ciudad Universitaria (CU). Una vez en la unidad, basta con solicitar la parada sobre la calle Valentín Gómez Farías y caminar una cuadra en dirección norte hasta los accesos del estadio.

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