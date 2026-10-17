¡ATENCIÓN! Club América busca trabajador y abre una oportunidad para sus aficionados

Si estás en busca de trabajo, el Club América, que tendrá cambios para la recta final, oferta una vacante que le abre la oportunidad a sus aficionados de colaborar con el equipo de sus amores. Las Águilas publicaron en sus redes sociales la plaza de auxiliar administrativa en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México.

Los requisitos para el puesto del Club América

La descripción de la publicación señala que las personas interesadas deben contar con conocimientos de paquete Office y manejo básico de redes sociales. También menciona habilidades de atención al cliente y disposición para crecer profesionalmente dentro del club, que demuestra que es el más grande de México también en esta espectacular característica.

Las Águilas publicaron en sus redes sociales la plaza de auxiliar administrativa.|Pinterest

Asimismo, la publicación del club menciona una edad de entre 18 y 25 años y señala que prefiere candidatas mujeres. Además, indica que no resulta indispensable contar con experiencia laboral previa.

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La oferta también presenta el puesto como una alternativa para realizar prácticas profesionales universitarias. Este detalle puede resultar relevante para estudiantes que desean adquirir experiencia en actividades administrativas.

¿Cómo postularte para la vacante del Club América?

El anuncio indica que las personas interesadas deben enviar su currículum y una solicitud de empleo a un número de WhatsApp. Además, solicita incluir el mensaje "ME INTERESA EL PUESTO DE AUXILIAR ADMNISTRATIVO", para identificar la postulación.

En cuanto a las condiciones económicas, el portal no especifica un sueldo mensual, prestaciones, horario de trabajo ni modalidad presencial o remota. La ficha únicamente clasifica la contratación como prácticas y sitúa el puesto en Ciudad de México.

Cabe recalcar que el puesto es para América Lindavista, escuela filial del conjunto azulcrema y no para el primer equipo que participa en la Liga BBVA MX.