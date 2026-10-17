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Chivas vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 17 de octubre, partido de la Jornada 12 de la Liga BBVA MX; marcador online

Desde la cancha del Estadio Akron, Chivas recibe a Tigres en acciones de la Jornada 12 del Apertura 2026. Sigue en vivo y gratis el minuto a minuto con las acciones más importantes del partido

Chivas vs Tigres.jpg
Jornada 12 del Apertura 2026

Escrito por: Sebastian Cortés

Hoy, sábado 17 de octubre, el Club Deportivo Guadalajara recibe a los Tigres de la UANL en la cancha del Estadio Akron, en partido correspondiente a la Jornada 12 del torneo Apertura 2026.

Las Chivas llegan de empatar 1-1 frente al Atlas en la jornada pasada, y Tigres viene de derrotar a Toluca. Se espera que sea un gran juego lleno de emociones.

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¿Dónde mirar en vivo el partido de Chivas vs Tigres?

Podrás mirar en vivo todas las actualizaciones del partido en la cobertura en directo que estamos realizando, donde tendrás alineaciones, jugadas importantes, goles y cambios de este encuentro correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026.

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Pronóstico Chivas vs Tigres

De acuerdo con un modelo de Inteligencia Artificial especializado en estadísticas deportivas, el pronóstico para este encuentro arroja una victoria de 2-1 a favor de las Chivas. Bajo este escenario, las proyecciones destacan el cumplimiento de líneas como el "Ambos Anotan" y un marcador total con "Más de 2.5 goles" durante los 90 minutos en la cancha del Estadio Akron.

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