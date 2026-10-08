3 recomendaciones para BAJAR de PESO si tienes resistencia a la insulina

Bajar de peso se ha convertido en una tarea trascendental para muchas personas en este cierre del año; sin embargo, vale decir que no todas cumplen con sus objetivos debido a los obstáculos que tienen que lidiar, entre los que destacan su edad, peso y enfermedades.

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Una de las enfermedades más comunes entre un sector de la sociedad es aquella que guarda relación con la resistencia a la insulina, y aunque se tiene la creencia que esta impide bajar de peso, la realidad es que sí puedes adelgazar si sigues de cerca estas tres recomendaciones.

¿Cuáles son las recomendaciones para bajar de peso con resistencia a la insulina?

Hazte amigo de la fibra: Aquellas personas que tienen resistencia a la insulina tienen la capacidad de bajar de peso si es que consumen dosis importantes de fibra y carbohidratos, destacando algunos alimentos como las legumbres, las verduras y los cereales integrales, así como las frutas enteras.

1. Eliminaría el azúcar al 100% No la reduciría. La cortaría en seco. • Jugos • Refrescos • Paneles integrales • Yogures azucarados El azúcar es gasolina directa para el hígado graso. Sin piedad, fuera. https://t.co/7WnFiuoBec — Vive con Propósito. (@PropositoyVida) September 6, 2025

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Cuida los tiempos de comida : Aquellas personas con resistencia a la insulina tienen que evitar “picar” comida entre horas. Este hecho no solo ayuda a bajar de peso, sino que reduce las cenas muy abundantes que pueden evitar adelgazar como se tiene establecido.

: Aquellas personas con resistencia a la tienen que evitar “picar” comida entre horas. Este hecho no solo ayuda a sino que reduce las cenas muy abundantes que pueden evitar adelgazar como se tiene establecido. Realiza ejercicio aeróbico: Como siempre se ha mencionado, para bajar de peso es necesario tener una rutina de ejercicios importante. En este caso, los expertos recomiendan la realización de ejercicio aeróbico junto a la combinación de entrenamiento de fuerza para ganar masa muscular.

¿Cuál es la importancia del descanso para bajar de peso?

Los expertos recomiendan a las personas con resistencia a la insulina dormir entre siete y ocho horas al día para evitar los niveles altos de estrés y cortisol en el cuerpo. Además, también solicitan la activación contínua, misma que se puede cumplir caminando al menos 30 minutos al día.